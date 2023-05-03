電子龍頭開缺起薪43K 金寶搶國貿、電商人才

新金寶集團旗下金寶電子（2312）為挖掘更多具有潛力的國貿暨跨境電商人才，特地攜手台北市進出口商業同業公會於本周六（6日）規劃一場人才媒合會，並就國貿暨電商領域釋出6大類高薪職缺，起薪最高達4萬3千元。隨著金寶持續加速全球布局，充足的國貿及電商專業人才，就顯得格外重要。

新金寶跨足電子專業製造服務、原廠委託設計代工及自有品牌產品研發三大領域，近年也拓展至人工智慧、虛擬實境、物聯網領域，而公司除加速全球布局，也啟動海外擴廠計畫，這次人才媒合會也將開出「產銷、成本分析、報價分析、財務管理師、英文業務、採購」等職缺，以確保旗下全球布局能順利運作。

據了解，新金寶集團以4家上市公司作為發展主軸，業務範圍跨足半導體、消費電子、網路通訊、智慧零售、數位平台等領域，更發展出10家子公司，目前全球已建立24個生產基地，旗下員工數已超過5萬人。而這次開出的「國貿暨電商」職缺，還提供「免費交通車上下班時間接送、免費供餐、年度健康檢查」等3項超優福利，相當吸睛。