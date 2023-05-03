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美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享美國記憶體晶片大廠美光（Micron）的內部對話，「美光規定承攬商若有缺失，要請該承攬商罰寫稽核條例50次。」圖／美聯社
近日有網友分享美國記憶體晶片大廠美光（Micron）的內部對話，「美光規定承攬商若有缺失，要請該承攬商罰寫稽核條例50次。」圖／美聯社

還記得小學時做錯事，就要被老師罰抄課文、罰站的回憶嗎？現在連科技大廠也傳出有這樣的規定。近日有網友分享美國記憶體晶片大廠美光（Micron）內部對話，「美光規定承攬商若有缺失，要請該承攬商罰寫稽核條例50次」，消息曝光後引發熱議，內行人甚至點名「台積電也有。」

原PO在Dcard以題「美光是不是瘋了？」發文表示，美光內部人資發出公告，「現階段只要是承攬商缺失，要請該承攬商罰寫稽核條例50次，並掃描後上傳」，讓他驚訝「美光是不是瘋了？」

網友紛紛表示，「第一份工作也曾被罰寫五百遍，下班五點後，寫到快晚上10點才回家，之後每個同事也跟著被罰寫，課長也被罰寫一千遍」、「50次路過，花了快一天時間抄，安全眼鏡一定要戴，看不到東西跌倒摔下來就算了，真的不能違規」、「開課會的全部人都覺得要求廠商罰寫很低能…可憐啊有這種政策，廠商是夥伴不是這種上對下的關係。」

此外，也內行人點出不是只有美光有而已，連台積電也、TEL也被點名，「不要說美光了，現在台積也有叫工程師罰寫SOP，台積電承攬商也會阿」；TEL下包，也是整天叫人罰寫，違規就抄200遍，比罰寫更扯的還有很多呢。甚至也有網友說，「以前在大X光，也有看過類似的可能就某個人犯了個小錯，或是被雞蛋挑骨頭，同單位的人要一起罰站，後來演變成連同隔壁單位的一起罰站。」

此文也獲得不少科技業人紛紛無奈表示，「國小老師也能轉行進科技業嗎」、「還好啦！我之前去過一家物流公司做宅配司機，裡面的規定是犯錯要罰寫500遍，我當場撕了罰寫單，直接頭也不回就跑回家~~」、「以後你就會看到辦公室外面有人罰站了」。

美光 台積電

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