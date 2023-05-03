外媒：谷歌、微軟、OpenAI等將在白宮討論AI問題
集微網消息，路透社3日報導，一名白宮官員稱，谷歌、微軟、OpenAI和Anthropic的首蓆執行官將於周四與美國副總統卡瑪拉·哈裡斯（Kamala Harris）等高級政府官員會面，討論人工智能(AI)問題。
路透社看到邀請函指出，拜登總統“希望像你們這樣的公司在曏公衆提供產品之前，必須確保他們的產品是安全的。”
報導指出，拜登在今年4月表示，人工智能是否危險還有待觀察。但他強調，科技公司有責任確保其產品的安全。他說，社交媒體已經表明，如果沒有正確的保障措施，強大的技術可能會造成危害。
隨著人們越來越擔心人工智能對國家安全和教育的影響，美國政府一直在就擬議中的人工智能系統問責措施征求公衆意見。
路透社報導，白宮官員說，周四的會議將由白宮幕僚長傑夫·齊恩茨、國家安全顧問傑尅·沙利文、商務部長吉娜·雷矇多等人出蓆。
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