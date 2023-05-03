快訊

NBA文字直播／勇湖大戰新篇章 誰能搶下第一戰勝利？

代理師憂愁／頂大博士成免洗筷教師 月薪一直困在4萬多是誰的錯？

三義龍騰斷橋加固變這樣！鋼構挨批突兀 苗栗文觀局曝處理方式

外媒：谷歌、微軟、OpenAI等將在白宮討論AI問題

集微網／ 集微網

集微網消息，路透社3日報導，一名白宮官員稱，谷歌、微軟、OpenAI和Anthropic的首蓆執行官將於周四與美國副總統卡瑪拉·哈裡斯（Kamala Harris）等高級政府官員會面，討論人工智能(AI)問題。

路透社看到邀請函指出，拜登總統“希望像你們這樣的公司在曏公衆提供產品之前，必須確保他們的產品是安全的。”

報導指出，拜登在今年4月表示，人工智能是否危險還有待觀察。但他強調，科技公司有責任確保其產品的安全。他說，社交媒體已經表明，如果沒有正確的保障措施，強大的技術可能會造成危害。

隨著人們越來越擔心人工智能對國家安全和教育的影響，美國政府一直在就擬議中的人工智能系統問責措施征求公衆意見。

路透社報導，白宮官員說，周四的會議將由白宮幕僚長傑夫·齊恩茨、國家安全顧問傑尅·沙利文、商務部長吉娜·雷矇多等人出蓆。

白宮 拜登

延伸閱讀

葉倫稱財部6月初恐耗盡現金 拜登邀國會領袖9日討論

拜登會馬可仕強化軍事合作 華府視菲為部署武器潛在地

拜登、莫迪5月訪巴紐 同會太平洋島國領袖

宣布競選連任 拜登的承諾：哪些已兌現？哪些希望渺茫？

相關新聞

與LMC合作生變 鴻海電動車投資掀波

美國電動車新創業者Lordstown Motors Corp.（ＬＭＣ）一日表示，由於和鴻海集團之間的投資合作協議恐生變...

大摩看多 PC景氣觸底反彈

摩根士丹利證券（大摩）發布最新報告指出，PC代工與通路商將在本季結束前完成去化庫存，不僅如此，PC景氣觸底反彈的訊號已現...

環球晶：本季營運面臨挑戰

環球晶董事長徐秀蘭昨（2）日於法說會表示，受半導體市況不振影響，客戶希望延遲拉貨的產品增加，本季營運面臨挑戰，8吋與12...

三星電子考慮削減超兩成晶片產量 分析師：或有更大規模減產行動

三星晶片生產量與2022年同期相比，今年上半年的削減水平或達20%至25%之間。

外媒：谷歌、微軟、OpenAI等將在白宮討論AI問題

一名白宮官員稱，谷歌、微軟、OpenAI和Anthropic的首蓆執行官將於周四與美國副總統卡瑪拉·哈裡斯（Kamala Harris）等高級政府官員會面，討論人工智能(AI)問題。

獨家／越南設廠潮再起 微星、安勤評估中 廣積已拍板

疫情解封後，貿易戰後第二波越南投資熱正發酵。除廣達4月公布將到北越投資，取得兩岸以外第一個生產據點，連電競大廠微星（23...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦