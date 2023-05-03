三星電子考慮削減超兩成晶片產量 分析師：或有更大規模減產行動

集微網消息，聯合早報援引《韓國先鋒報》 報道，韓國大信証券分析師韋民博（Wi Min Bok）表明，三星晶片生產量與2022年同期相比，今年上半年的削減水平或達20%至25%之間。

在分析師作出這一預測前，三星曾暗示將開始削減傳統產品的生產，因為它已經有足夠的庫存來滿足中長期需求。KB証券估計，在4-6月間，三星生產的NAND閃存晶片量將同比減少15%，而全球記憶體（DRAM）晶片產量將從第三季度開始減少20%以上。

三星証券分析師黃瑉聖（Hwang Min-Seong）表示，如果正在進行的減產未能充分降低三星的庫存水平，該公司或進行更大規模的減產行動。