獨家／越南設廠潮再起 微星、安勤評估中 廣積已拍板

疫情解封後，貿易戰後第二波越南投資熱正發酵。除廣達4月公布將到北越投資，取得兩岸以外第一個生產據點，連電競大廠微星（2377）也傳出評估越南設廠訊息，而工業電腦業者廣積也決前往越南設廠，預計2年內建立自有產能。

2018年美中貿易戰開打，掀起第一波台商越南投資熱，包括鴻海、仁寶等早期已有越南據點的電子五哥都擴大或重啟產能，英業達及緯創、和碩等業者也前進越南，而2023年隨全球疫情解封，廣達也宣布北越設廠生產Macbook筆電，而事實上，廣達海外設廠傳言多時，2022年即傳出廣達因應蘋果要求前往越南圈地，但客戶拿不定主意，今年初喊停，4月才又下定決心行動。

而供應鏈也傳出，微星非筆電產品線正計畫越南設廠可能性。據了解，目前微星在台灣桃園設有伺服器及顯示卡產線，在昆山跟深圳也有龐大產能，昆山以系統產品為主，深圳則是板卡為主，對於傳出越南設廠消息，微星主管表示，只是評估，2023年產業景氣能見度不佳，所以目前並還未有任何具體決定。

工業電腦也因應客戶規避地緣政治壓力，評估「台灣+1」對策，安勤總經理張嘉哲也透露，為改善產能不足、現在有不小比例外包，公司正在尋找合適的投資標的，希望盡快擴充產能。

對此安勤董事長劉琍綺則表示，確實已有客戶詢問是否有台灣以外產能備案，但目前安勤尚未積極接觸東南亞當地代工及製造細節，由於股東仁寶集團在越南有工廠，若客戶亟需東南亞製造也能即時提供奧援，跟別人要從頭開始相比有更多資源。

廣積也因應客戶要求，本季在越南尋求到代工夥伴建漢協助生產工業電腦，而網通客戶也期望多元分散生產據點，雖台灣也在TAA（美國貿易協定法）規範內，故主要網通訂單現在多在台灣製造，不過未來2年內，董事會也決議自行到越南設廠，屆時約4~5成網通設備訂單將從越南出貨。

國境解封後，台商到東南亞佈局腳步更區積極，資誠聯合會計師事務所會計師鮑敦川指出，疫情趨緩後，越南工業用地幾近「瘋搶」，市況持續緊張，導致賣方在簽約時程、議價空間、付款條件上極度強勢，加諸各方仲介、中人軟硬兼施，容易發生新投資人在一知半解情況下就急著簽約付款，要格外注意一地多賣、過戶困難、開發商阻撓等等狀況。

安永越南中文服務平臺總監曹耀文則表示，台商到北越投資設廠有三種選擇，1.直接租用設施，適合需要小規模土地企業；2.在工業園區、加工出口區或新高區租用土地，適合需要使用土地期間40至50年企業；3.直接向國家租用土地，適合計畫更長時間之企業。