與LMC合作生變 鴻海電動車投資掀波

美國電動車新創業者Lordstown Motors Corp.（ＬＭＣ）一日表示，由於和鴻海集團之間的投資合作協議恐生變，可能被迫聲請破產；鴻海集團則表示，將持續履行協議義務，也對持續磋商持開放態度。這場糾紛為雙方未來能否持續合作投下新的變數，彭博資訊分析師則認為，這可能讓鴻海集團的電動車前景蒙上陰影。

Lordstown繼二月下旬宣布召回有問題的電動皮卡車Endurance後，一日證實公司的「持續經營能力」面臨重大不確定性，大股東鴻海可能終止投資，導致Lordstown恐需要依據美國「破產法」自願提交救濟申請、縮減或停止營運。

鴻海昨天發出聲明，證實確實去函Lordstown，原因是「因其被美國納斯達克交易所通知股價長期無法維持在一點○○美元以上的條款，此事已違反了此前雙方的投資協議內容。」鴻海指出，「鴻海正式發出信件，要求ＬＭＣ必須解決此違反協議問題。因此，鴻海強烈反對關於ＬＭＣ指控我方相關違約情事。」

鴻海表示，「在此期間，鴻海理解ＬＭＣ正在評估改善方案，後續我們仍然願意繼續與ＬＭＣ協商，以達成雙方都能接受，且有利於各自利害關係人的結果。」

美國知名投資網站Seeking Alpha分析師艾力克斯指出，消息讓陷入財務困難的Lordstown雪上加霜，就算成功解決與鴻海的爭端，Lordstown也很難取得執行營運計畫所需的充裕資金，最終極可能破產。

Lordstown股價自消息傳出後，當天聞訊重挫，盤中暴跌近百分之四十七，收盤時股價只剩○點四○一二美元。今年來，Lordstown股價已慘崩超過百分之六十。

根據Lordstown向美國證券交易委員會提交的文件顯示，Lordstown在四月廿一日收到鴻海函文，文中指控Lordstown違反當初的投資協議，如果違約行為未在卅天內糾正，鴻海將終止投資。