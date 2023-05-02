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立康首季EPS 1.21元、創同期新高 第2季旺季更看好

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

立康（6242）今（2）日公告第1季營運成果，受惠國旅景氣回溫以及顧客回購業務占比提高，帶動立康獲利穩健成長，第1季合併營收1.56億元，年增53.79%；稅後淨利0.28億元，年增101.89%，每股稅後純益（EPS）1.21元，創同期新高。

立康表示，以往經驗第1季為觀光工廠傳統淡季，然因今年疫情趨緩，景氣回溫，加上推出多樣化的優惠活動，以及交叉銷售與向上銷售策略奏效，促使客單價提高，其中明星保健商品更在高口碑、高回購率的激勵帶動下，繳出銷售佳績，帶動第1季合併營收1.56億元，年增53.79％；營業利益0.34億元，稅後淨利0.28億元，分別較去年同期成長89.97%與成長101.89％，EPS為1.21元，寫下同期新高的好表現。

立康大數據管理與行銷策略奏效，第1季高毛利的客戶回購業務較往年成長近三成，加上營業費用控制得宜，拉升毛利率達65.13％，營益率與稅後淨利率則分別為21.75％與18.06％。而依產品類別區分，第1季保健食品65.39%、藥品銷售32.82%，上述二者合計占整體營業收入比重高達98.21%，更顯示公司的產品品質與品牌形象已深獲消費者肯定。

公司進一步指出，由於立康觀光工廠的消費主力以國內遊客為主，鄉鎮村里自強活動、公協會社團旅遊等行程多在4、5月間舉辦，因此第2季是季節性傳統旺季，在預期參觀人次增加，以及產品口碑效益持續發酵下，公司對營運審慎樂觀。

立康表示，未來也將進一步積極進行客服中心的服務加值與產品品牌深耕，並分析更多的消費者資料，深入瞭解消費者的購買週期、特性、商品組合等，期望透過數據分析進一步提高客戶回購率，同時強化客戶忠誠與黏著度。未來也將進一步積極擴展網路購物平台，如官網、FB、電商平台合作等，並針對不同通路擬定不同的行銷策略，吸引顧客消費，預期客購業務占比未來亦將持續拉高，將有助毛利率持續向上走升，全年營運表現可期。

消費 觀光工廠

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