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環球晶換股取得兆遠100%股權 拚綜效

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

環球晶（6488）董事會今（2）日決議，發行新股為對價取得兆遠科技（4944）100%股權，換股比例為1股環球晶普通股，轉換兆遠50股，暫訂11月1日為股份轉換基準日。

環球晶表示，兆遠科技是台灣首家硬脆材料基板專業製造廠，為藍寶石基板供應商，然而在大陸供應商以低價搶佔市場，使產品價格快速崩跌，國內同業廠商在不堪長期虧損下已全數退出此市場。而兆遠科技在苦撐多年後，亦因不堪虧損，於111年停止藍寶石基板生產，並積極推動產品轉型，朝砷化鎵、鉭酸鋰、鈮酸鋰晶圓市場發展，以謀求公司永續經營。

兆遠認為，為保障股東權益，透過與環球晶圓股份轉換案，可與環球晶圓深化合作，提升營運效能及產品優勢，憑藉環球晶圓在傳統矽晶圓及化合物半導體領域豐富的研發製造經驗及完整的行銷通路，共同發展相關的產品與市場應用，打造有利雙方股東的最佳方案。

環球晶表示，身為國內半導體產業最大、全球第三大專業晶圓材料供應商，具有完整的半導體晶圓生產線，為全球客戶提供高品質的產品及服務。在半導體深耕多年，具備優異的營運管理經驗、綿密的全球銷售渠道，有機會透過組織業務重整，加速擴大砷化鎵、鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓產品應用與相關商機。

矽晶圓 環球晶 半導體

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