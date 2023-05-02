遠傳獲2023亞洲最佳企業評選 最佳CEO等六項大獎

國際知名財經媒體「亞洲金融雜誌」（FinanceAsia）近日公布「2023年亞洲最佳企業」 （Asia’s Best Managed Companies）評選結果。遠傳電信（4904）在董事長徐旭東領導下，榮獲臺灣年度「最佳CEO」（Best CEO）、「最佳大型企業」（Best Large-cap Company），以及「最佳非循環性消費企業」（Consumer Non-Cyclicals Company）三項金獎殊榮，加上其他項目合計共勇奪六項大獎。

遠傳電信董事長徐旭東表示，遠傳長期結合公司營運策略推動永續發展，致力創造遠傳對經濟、環境及社會的最大貢獻，朝向「生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富、地球更永續」的願景邁進；遠傳今年共計獲得「亞洲最佳企業」六大獎項，在眾多評選企業中脫穎而出，也是台灣獲獎最多的電信業者之一，顯示遠傳在公司治理、投資人關係、企業經營以及企業社會責任的努力，受到國際專業財經人士的高度肯定。

遠傳表示，長期致力於財務資訊透明及經營管理之多元發展，近年更關注永續發展議題，對推動企業社會責任不遺餘力，總經理井琪再度獲頒臺灣年度「最佳CEO」金獎的最高榮譽，遠傳也在臺灣年度「最佳大型企業」及「最佳非循環性消費企業」雙雙榮獲金獎殊榮，足以代表遠傳長期穩健的經營策略及企業永續發展之實踐，獲得全球財經權威的肯定。

遠傳指出，近年積極推動數位轉型，更以實際的創新合作及策略，發展數位平台服務嘉惠消費者；並希冀透過遠傳的核心技術和轉型經驗，跨業與合作夥伴共同協助公部門、企業和產業形塑遠距診療、智慧製造、智慧商務與智慧城市之願景。面對不斷變化的環球經濟與產業和科技發展趨勢，遠傳持續積極創新並致力於企業永續發展，今年也榮獲臺灣年度「最佳整體企業」（Best Overall Company）、「最佳電信公司」（Best Telecommunications Company）、「最佳投資人關係」（Best Investor Relations），共計獲得六項大獎。

「亞洲最佳企業」為「亞洲金融雜誌」所舉辦的年度重要評選，每年邀請全球機構投資人、分析師等專業經理人，針對中國、香港、台灣、菲律賓等亞洲主要市場之上市公司，就營運管理、公司治理、經營團隊、投資關係與企業社會責任等各面向進行票選評鑑，遴選出亞洲各國最具影響力之企業典範，於機構投資人產業具極高的參考性。