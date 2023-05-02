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台灣大、momo首辦「mo幣多會員日」 獎項價值破百萬

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）自2020年推出串聯電信、電商天賦的「mo幣多」獨門專案，每月提供用戶獨享momo幣回饋，吸引不少用戶。台灣大指出，為回饋「mo幣多」用戶支持，攜手台灣電商龍頭momo，將於今年5月20日首度舉辦專寵會員的24小時限時「mo幣多會員日」活動，凡符合資格台灣大「mo幣多」用戶，於活動當日可獨享精選商品超值優惠價，同時準備破千獎項，總價值突破百萬元，

台灣大指出，「mo幣多會員日」活動當日也舉辦「購物爭霸戰」活動，凡於momo購物網全站消費金額前10名的「mo幣多」用戶，即可得到「黃金mo幣」，其中最大獎是達一兩重，由純金9999打造的限量典藏「黃金mo幣」此外，全站消費滿3,000元還可參加黃金夾夾樂活動，包括「黃金mo幣」2錢、虛擬momo幣等超過1,000個以上獎項，累計總價值逾100萬元，豪寵「mo幣多」用戶。

台灣大表示，除了送黃金，也精選Apple、Google、三星等熱門品牌上百項商品，提供「mo幣多」用戶享最低7折起優惠超值價。即日起至520會員日，台灣大官網將不定時公布會員日當日限定之優惠商品，帶給「mo幣多」用戶源源不斷的驚喜，敬請期待。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，後疫情時代，用戶早已習慣更便利、快速的消費行為，在momo購物網消費除了享受購物樂趣，更期待能獲得momo幣回饋。

林東閔表示，momo幣作為貫穿集團服務重要工具，不僅能用於momo購物網採買商品，還能折抵台灣大電信帳單、在MyVideo租、購片等，同時也是台灣點數經濟發展的箇中指標。

台灣大指出，「mo幣多會員日」一大特色，就是「購物爭霸 終極10強」PK戰，活動當日在momo全站內消費總金額最高的「mo幣多」用戶，將直接贈送價值10萬元的1兩純金9999「黃金mo幣」，以優質大禮回饋用戶。另外，台灣大也針對消費額排名第2到第5名的「mo幣多」用戶，贈送3錢「黃金mo幣」，消費額排行第6到第10名的「mo幣多」用戶則將獲得2錢「黃金mo幣」。當日消費滿3,000元，還可參加「黃金mo幣夾夾樂」，抽2錢「黃金mo幣」、500元或100元momo幣。

台灣大表示，5月17日前新申辦、續約或既有台灣大「mo幣多」專案的用戶，均可參加「mo幣多會員日」活動，在momo購物網以優惠折價券採買商品，如原價56,888元的三星旗艦摺疊機Galaxy Z Fold4 (12GB/256GB)，「mo幣多」用戶享75折只要42,666元，現省超過1.4萬元；台灣大電信獨賣的Google Pixel 7 (8GB/128GB)，原價18,990，「mo幣多」用戶享現折4,000元，14,990元可帶走。同步提供「mo幣多」用戶最i果粉優惠，原價38,400元的iPhone 14 Pro(256GB)，也只要35,712元就能帶回家，省超過2,000元。

台灣大哥大 iPhone 14 Pro momo

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momo精簡包裝 加速淨零

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