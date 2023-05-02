影／郭台銘半屏山設核電站失言 陳其邁：高雄不缺電

積極爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘昨到高雄與企業界交流，說投資核電是賺錢產業，提議可以在高雄半屏山設置小型核電站，引發熱議。高雄市長陳其邁今天下午在市政會議前聯訪表示，高雄不缺電，去年度只用了供電量的60%，台積電建廠也如期在進行。

此說法引發錄營民代撻伐。郭台銘昨深夜已緊急發文致歉，今一早到屏東拜訪議長周典論被問到此事，未再多說。

「高雄不缺電！」陳其邁今天表示，高雄去年一年就有508億度電，只用了307億度電，大概只用了60%，所以郭董也因為這項談話而道歉。

陳其邁說，台積電建廠也如期在進行，不管是法說會，或是前幾天不分黨派的議員到台積電工地，也都如期、如質在施工。