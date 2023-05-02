華碩智慧健康表軟體 再獲衛福部認證

歷經多年研發及醫材取證，華碩（2357）血壓應用軟體近日通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准，取得醫療器材軟體許可證(衛部醫器製字第007812號)，成為台灣首款自主研發的健康穿戴血壓應用軟體！未來ASUS VivoWatch系列智慧健康錶的使用者不僅可透過此功能監看個人血壓變化，量測結果也能提供醫事人員做為常規性檢查的血壓趨勢參考。

華碩電腦營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，「華碩研發團隊致力於前瞻演算法及整合軟硬體設備，並遵循醫材產業宗旨—以使用者安全、產品有效性為第一考量，完整經歷產品設計、技術研發、醫材取證等開發流程，期許成為ICT廠完美典範，助攻台灣醫療產業持續以高品質、高科技的優勢在國際市場發光發熱。」

為行動裝置而生的「華碩血壓應用軟體」，可搭配相容的華碩智慧健康錶ASUS VivoWatch使用，建立、紀錄、儲存、顯示血壓趨勢資訊，量測穿戴者的收縮壓、舒張壓；使用者更新ASUS HealthConnect即可啟用此功能，其中ASUS VivoWatch 5 / SP更新版本已於Google Play Store及Apple Store正式上線；ASUS VivoWatch 5 AERO則預計於本月底釋出。

「華碩血壓應用軟體」運用VivoWatch獨家指尖式電學／光學雙感測器所蒐集到訊號的時間差，計算心臟跳動時血液在動脈血管中的流動速度、血管壁產生的壓力狀況；根據內部測試，精準度較單一感測器優化12%以上，同時亦符合AAMI / ANSI / ISO 81060-2等非侵入式血壓計國際標準。

根據衛福部國民健康署調查顯示，國內20歲以上民眾的高血壓盛行率為24%，平均約每4人就有1人罹患高血壓，並且有高達37%的高血壓患者不知道自己血壓過高；因此除了規律的生活型態、減鹽、減重、從事運動，定時測量血壓將能及早發現異常，降低心血管疾病與中風風險，維持身體健康。

ASUS VivoWatch系列不僅支援血壓量測，以及心電圖功能，還可監測心率、血氧、身心平衡指數、分析睡眠品質，再加上內建游泳、跑步等多項運動管理模式，能詳實量化紀錄穿戴者的每日生理數據，無時無刻都是個人掌握健康的貼身好夥伴。