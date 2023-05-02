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3GPP將來台召開6G工作會議

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
電信業者仍持續衝刺5G用戶，但全球已經開始探討第六代行動通訊技術（6G），國際標準組織3GPP（3rd Generat ion Partnership Project）近期將召開全球第一場6G工作會議，6月中旬將在台灣召開全球會員大會。本報資料照片
電信業者仍持續衝刺5G用戶，但全球已經開始探討第六代行動通訊技術（6G），國際標準組織3GPP（3rd Generat ion Partnership Project）近期將召開全球第一場6G工作會議，6月中旬將在台灣召開全球會員大會。本報資料照片

電信業者仍持續衝刺5G用戶，但全球已經開始探討第六代行動通訊技術（6G），國際標準組織3GPP（3rd Generat ion Partnership Project）近期將召開全球第一場6G工作會議，6月中旬將在台灣召開全球會員大會。

據指出，全球電信營運商、電信設備商，晶片業者等近千位代表將來台參加，台灣廠商中華電信（2412）、聯發科（2454）也積極參與。

從5G跨向6G，各個國際組織包含次世代聯盟（NEXT G Alliance；NGA）、次世代行動網路聯盟（NGMN）、6G AI、Beyond 5G、O-RAN Alliance均積極爭取6G標準制訂的話語權。台灣廠商台積電（2330）、聯發科、中華電、工研院積極參加國際陣營，搶搭6G早班車。

6G 5G

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