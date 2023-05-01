台版晶片法案門檻怎麼訂？經濟部這樣說

台版「晶片法案」資格門檻出爐，有部分廠商認為研發規模60億元、設備規模100億元門檻過高，恐變成獨厚少數廠商。經濟部工業局拿出數據，前百大企業扣除台積電（2330）的研發費用為34.6億元，認為若是加大投資，並把部分國外研究動能移回應可達標。

台版晶片法案子法今（1）日出爐，多數廠商都表達支持，但科技業者認為，門檻過高，可能最後都是被台積電拿出投抵。

對此，工業局釋疑經濟部在設定研發投抵門檻時，是採前百大企業，扣除台積電的研發費用平均值，最後算出34.6億元，因此希望可以用50億元當作門檻，認為國內廠商衝一點；財政部基於稅收考量，選擇前五十大企業，算出來金額就較高，最終兩者折衷選擇60億元。

工業局說，雖然60億元比預期來得高，但考量到許多國內廠商都將研究量能放在海外，如果可以藉機回到台灣加碼研發，相信還是可以輕易達標。

而在設備投抵選擇100億元，經濟部解釋，考量到這次補助無支出金額上限，是希望關鍵企業能透過最新設備維持國際領先地位，因此還是要有一定門檻，最終決定100億元當作地板值。

另外，工商團體認為政府除了在產創條例10之2條給予高額投抵，也應該在申請門檻較低的產創條例第10條及10條之1「加碼」。

工業局回應，產創條例10之2的高投抵，同時也伴隨著高門檻，尤其是最低稅負制12%以上，認為廠商應選擇最適合自己的方案。