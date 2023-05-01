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員工爆料逼休圓夢假？欣興澄清並無強迫

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

近期再有欣興（3037）員工對外爆料遭逼迫休「圓夢假」，對此欣興今（1）日澄清說，並無強迫休假，產業淡季本會溝通員工自行決定排休，若員工不願意休假也可以不休，但多數員工都願意調整休假也不會影響權益，此外仍有其他廠區很忙碌，若不願意休假員工仍可輪調他廠幫忙，畢竟還有其他員工想休假還排不到。

欣興今日也重申，公司都按照勞基法執行，各項調整均會與同仁進行溝通並取得當事人同意；同仁若有任何問題可與人力資源部門討論、亦可透過申訴專用信箱或專線表達意見，公司相關部門皆會嚴謹處理與回覆，員工若提出不同看法也歡迎溝通但並無強迫休假。

目前PCB產業與載板產業屬於相對淡季，欣興在今年２月法說會上已明確說明，淡季廠區必要時適度精簡人力、鼓勵適度休息。

欣興 法說會 勞基法

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