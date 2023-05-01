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聯寶電子受惠無線充電模組動能強勁 全年營運審慎樂觀

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

高階磁性元件廠聯寶電子（6821）預計在5月中掛牌上櫃，董事長譚明珠表示，看好無線充電產品今年將高速成長，目標營收占比有望從個位數突破到 20%以上，供應鏈透露，儘管今年電子業整體表現並不算好，聯寶的無線充電模組一直被追單，看好該公司下半年表現將優於上半年。

據悉，聯寶深耕通訊及電源磁性元件領域，旗下產品PoE電源類變壓器占48%、LAN類網路變壓器占20%、DSL類通訊變壓器占19%、共模濾波器及電感等磁性元件占7%，以及無線充電模組產品線、智控模組等其他產品占6%，整體網通產品占比超過8成最高。

譚明珠看好，在各國推動寬頻基礎建設目標不變，隨著5G商用化普及，帶動5G FWA固網無線接取設備、Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E、低軌衛星與資料中心等商機，公司具備電源及通訊磁性元件設計能力，擁有齊全磁性元件產品線，採取產品組合優化策略，提高利基型PoE電源類變壓器銷售放大。

總經理譚偉傑補充，伴隨5G技術進入商轉化階段，對可融和數據和電源基礎架構的PoE（Power over Ethernet）電源類變壓器產品需求提升，公司也完成東莞廠建置三條全自動化PoE產線，帶動整體PoE電源類變壓器產能增加50%，生產自動化比例提升到40%。

法人點出，聯寶擁有超過30家終端客戶群，包括鴻海（2317）、中磊（5388）、和碩（4938）、緯創（3231）、啟碁（6285）等網通系統廠，以及思科、亞馬遜、EPSON等國際知名品牌客戶，並與IC廠、品牌客戶及EMS廠長達10年以上緊密合作關係，不僅能參與IC設計廠新產品規格開發，更是主要EMS廠優先供應商名單（PVL）之一，有助於掌握網通技術市場發展先機，推升營運表現維持成長的態勢。

從營運面來看，聯寶2023年第1營收達1.45億元，年增2.44%，創歷年同期新高，法人推估在無線充電模組動能強勁，營收佔比有望一舉突破20%，且網通產品將於今年下半年逐步回溫，對全年營運審慎樂觀。

網通 無線充電

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