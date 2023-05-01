十銓積極推新品搶市 三款M.2固態硬碟提供多種尺寸規格

記憶體模組廠十銓（4967）在面對產業下行之際，仍持續推出新品、搶攻不同商機，分別是搭載獨具突破性散熱應用技術的MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD，MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD及支援Gen3的MP34S M.2 PCIe SSD，提供多元使用需求及不同世代的全新升級與容量擴增選擇。

十銓表示，MP44 M.2 PCIe 4.0 SSD擁有最高每秒7,400/7000MB的讀寫速度，以及高達8TB的海量儲存空間，輕鬆享受流暢使用體驗及滿足大容量需求，其搭載業界首創新型專利認證的獨家超薄石墨烯散熱標籤貼，散熱效果優於只有單獨使用主機板的原生散熱片，絕對是原生散熱片最佳夥伴。

十銓進一步說，同樣採用PCIe Gen4x4介面的MP44S M.2 PCIe 4.0 SSD，讀寫速度最高可達每秒5,000 / 3,500MB，僅3公分的尺寸即提供最大至2TB的儲存容量，讓使用者盡情儲存遊戲、高畫質影片及巨量資料，再加上十銓獨家專利的石墨烯散熱標籤貼，能夠強化散熱使固態硬碟運行更穩定。

另外，MP34S M.2 PCIe SSD採用22mm x 42mm尺寸、PCIe Gen3x4介面及3D TLC快閃記憶體，讀寫能力可達每秒2,500/2,200 MB的效能。

十銓強調，此次TEAMGROUP所推出三款M.2固態硬碟提供多種尺寸規格，尤其是MP44S及MP34S與掌上型遊樂器、平板電腦、輕薄型筆記型電腦、NUC裝置等輕薄裝置都相容，其中MP44與不同尺寸的效能及容量升級更是為快閃記憶體市場提供多種選擇。

十銓今年首季雖然因認列記憶體存貨跌價損失，使得單季虧損3,806萬元，每股虧損0.54元，不過仍看好未來在資料中心及伺服器等拉貨動能，公司會積極開發新產品及開拓新市場。

針對市況，十銓點出，由於記憶體供過於求的情況尚未緩解，下半年記憶體展望仍不明朗，是否逐步改善尚待觀察。