阻絕詐騙 林右昌：與Google達成三大共識

近年詐騙廣告與假名人投資廣告層出不窮，為從源頭解決問題，內政部長林右昌日前與Google團隊會面，也獲得三大共識。第一，加速冒名投資廣告下架；第二，刑事局將提供Google詐騙樣態資訊，作為高風險廣告攔阻下架的參考；第三，雙方建立打詐聯繫管道與舉辦打詐工作坊。

林右昌表示，詐騙集團經常利用Google、YouTube網路平台刊登假投資廣告或冒用「名人」肖像進行假投資廣告等，誘使民眾點選連結詐欺等釣魚假網頁後，引導至Line社群進行詐騙。這類模式層出不窮，解決方式除教導民眾識詐外，更需要主流網路平台如Google、YouTube主動協助下架，阻絕詐騙資訊。

林右昌說明，此次會面取得的三大共識分別為，第一，有關「冒名投資廣告」下架問題，會由刑事局將目前已於165報案的名人名單提供給Google，由平台下架冒名廣告。

第二，為降低假投資廣告投放造成民眾受騙上當，未來刑事局會提供Google詐騙樣態資訊，作為高風險廣告攔阻下架參考。

第三，刑事局也將與Google建立打詐聯繫管道並舉辦工作坊，使用更有效的管道，進行相關議題經驗交流，共同打擊犯罪。

林右昌強調，打擊詐騙是全民共識、刻不容緩，且必須鎖定通路，精準打擊。因此先前已前往源頭端的Meta，通路端LINE、電商物流MOMO，就是希望能點線面阻絕詐騙。在透過公私部門一同努力合作、完整把關，全面阻絕詐騙。