廣達35周年！性感舞群加園遊會進駐總部 爽領萬元獎金

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經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）受惠市場商機復甦，公司月營收連3個月創下新高，也讓股價牛氣沖天、連連喊漲；而成立於1988年的廣達電腦，經營至今約已35歲，而公司為盛大歡慶周年，特地於這周六（5/6）規劃「閃耀廣達」廠慶園遊會，除邀請上百家小吃前來設攤，還邀請身材火辣的「樂天女孩」勁歌熱舞帶來精彩的演出。

廣達為全球Fortune 500 大公司之一，也是全球筆記型電腦專業研發設計製造的領導廠商，除在筆記型電腦的領域中占有舉足輕重的地位，更將業務觸角延伸到「雲端運算」及「企業網路系統解決方案」、「行動通訊技術」、「汽車電子」、「智慧醫療」、「人工智慧應用」等市場，積極拓展產業領域、開創商機。

廣達去年營收曾連七個月站千億之上，但今年則受到景氣的微幅衝擊影響，導致上半年個人電腦（PC）產業需求呈現疲弱，不過隨著市場商機復甦，下半年可望恢復成長趨勢，而廣達3月營收也連續3個月創新高，整體走勢明顯回升，法人也看好後市表現，近來更獲外資加碼，走勢可期。

廣達日前預估，今年首季是產業傳統淡季，加上去年上半年基期較高，出貨將較去年第四季下滑，而今年全年來看，由於整體市況仍低迷，預期筆電出貨也將再較去年下滑，不過隨著第2季到來，出貨量將反映人類工作、學習型態轉變，伺服器、車電等非筆電應用則可望保持成長。

據了解，廣達周年廠慶園遊會，每年都會舉辦，可說是旺年會之外，最盛大的慶祝活動；這次主辦單位還規劃「親子合作闖關趣」及「手作dIY拼創意」等活動，邀請大家攜手參加預約拿獎，只要完成體驗即可獲得精美小禮物，現場還有好玩的AR動動樂，也都有豐富獎品讓大家來挑戰，至於全部活動都可報名，不過每人每次最多報名一梯次活動，報名時請留意各梯次時段的區隔，避免造成時段衝突。

廣達透露，凡來組隊勇闖榮譽殿堂者，符合完賽條件的隊伍通通有獎，公司規劃從$4,500元到$17,000元不等的各額度獎金，邀大家通通抱回家；此外。完成報到且於現定時間內完賽的隊伍，每隊會額外獲得$2,000的全勤獎金。而在「積分大比拼」上，包括「勝利除伍獎」、「運動精神獎」、「好運團隊獎」都還有額外加碼現金，相當吸引人。

廣達桃園總部。記者吳康瑋／攝影
廣達桃園總部。記者吳康瑋／攝影

廣達 營收 筆電

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