搶食印度市場？台廠供應鏈的難題開始浮現

市場盛傳蘋果等大型美企決心將產能脫中轉印，試圖在印度建立新的供應鏈，而蘋果執行長庫克也被民眾目睹，現身替新設直營店造勢，看得出在拓展印度市場及轉移生產基地的決心。對此，台廠近期也持續將產線從中國大陸轉移到東南亞，包括台灣六大電子代工廠在內，皆有所布局，不過該制定哪些策略，更快速切入在地供應鏈，以獲取更多市佔，則成為一道難題。

台廠包括台達電（2308）、鴻海（2317）、緯創（3231）及和碩（4938）、東元（1504）、寶成（9904）等，皆在印度有所著墨，而台達電董事長海英俊近日受訪指出，旗下擴產計畫正持續推進，印度四個廠應該也都會在今年完成，不過在產能規劃上，印度市場較特別，有自己適合的產品，因此將視在地市場需求來調整。

對此，分析師指出，目前印度光是新成立的獨角獸公司，大約就已經超過80家，其規模更達美中之後的翹楚，隨著印度的年輕人口越來越多，未來在電競市場與元宇宙潛力持續擴張下，包括「資料中心、伺服器、電源供應器、資安」等領域，也將湧現無限商機，看到這些機會，台商們絕不可能毫無反應。

分析師指出，在各種商機接連湧現下，台商們該如何找到適當的「市場區隔」，做出屬於自己的特色，以更快速、更有效率的切入當地的供應鏈，取得較多的市佔，同時藉由連結在地的價值，取得在地民眾的支持，這些策略都是台商要搶食印度市場前，必須深思熟慮、仔細規劃的重要課題。

據了解，緯創在全球共有25個營運據點，旗下員工數已超過8萬人，而團隊近年逐步深耕東南亞、南亞，並於2016年前往印度布局，在當地科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）成立製造中心，旗下3座廠房已從2017年2月全面生產，提供全球客戶更佳之成本效益，目前印度廠員工數逾萬人，全力搶食印度這塊大餅。

緯創近年雖盛傳將旗下印度iPhone組裝廠賣給印度塔塔集團，不過團隊長期擴大業務範圍，因此在印度仍保有伺服器等產線，而緯創官網也持續刊登印度招募計畫，職缺包括「SMT相關、研發、工程、工管/行銷/人資行政」等4大類，若印度關稅隨協定要求調降至零，將大幅挹注緯創在印度的佈局。

法人表示，鴻海目前在印度生產iPhone，未來還將增加生產iPad與AirPods等蘋果產品，加上整個鴻海集團在印度布局生產其他品牌的智慧手機、電視棒，以及網通等ICT產品，隨著零組件關稅下降，可望降低鴻海集團在印度的生產成本。尤其目前印度ICT供應鏈還不成熟，許多零組件仰賴從中國大陸或是東南亞等其他地方進口，零組件關稅的下滑，對生產成本下降有直接幫助。

和碩在印度南方的泰米爾納德邦設有工廠，截至去年9月僱員逾7,000人，和碩副董事長程建中先前表示，清奈廠目前正式投入生產，表現還不錯，比預期進度快。近期市場傳出，和碩將在清奈附近增設第二家工廠，新廠將組裝最新款iPhone，惟和碩對單一客戶及產品不予評論。