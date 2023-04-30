車廠備戰全失靈？電動車戰國時代註定「大洗牌」

全球新能源經濟迅速崛起，電動車作為成長主力之一，替全球汽車製造產業帶來重大變革，不過台達電（2308）董事長海英俊近日受訪時指出，電動車戰國時代才剛要開始，無論車廠是否提早布局，恐怕仍都會面臨一波「大洗牌」；法人認為，電動車商如雨後春筍般冒出，瞬間把市場撐大，有些車商雖已提早布局，但在激烈競爭下，仍占不到太多便宜。

海英俊指出，自己最近參加上海車展時，才發現市場已擴大到令自己意想不到的地步，參展新能源車廠數量，並非自己原先預期的百餘家，而已達到583家那麼多，隨著市場上眾多競爭對手搶破頭的積極切入，他宣告「電動車戰國時代」即將正式登場。

據了解，台廠在電動車領域多有著墨，包括代工龍頭鴻海、電源管理及散熱解決方案大廠台達電（2308）、金寶、聯電等大廠，皆已提早佈局車用領域，其中，鴻海除提出3+3策略強攻電動車市場，還在2021年帶頭籌組「MIH平台」（電動車平台），可見對電動車領域及相關供應鏈的發展格外重視。

鴻海董事長劉揚偉當時透露，EV發展需要不分你我的通力合作，包含從硬體、軟體、到服務等全領域帶動創新發展。對此，鴻海甚至在今年2月延攬日本電產集團（Nidec）前總裁兼執行長關潤，擔任集團電動車策略長，盼藉其產業經驗與人脈，提供鴻海在全球電動車領域佈局對策、協助電動車業務整合、及產業課題解方。

聯電榮譽副董事長宣明智日前受訪時也透露，「電動化」將是未來主要戰場，其中，若能成功要掌握馬達、電池和半導體等領域，將可掌握高達「2兆美元」的電動車市場，對於擁有強大的資通訊與半導體產業的台灣而言機不可失，他認為，台灣勢必要在2025年成為世界重要角色，才能在2040突破6兆產值時具一席之地，繼續創造出台灣另一座護國神山。

針對電動車領域即將迎接的巔峰盛世，法人指出，上下游累計逾數百種車用零件商，屆時將從技術、市占、價格等面向同步競爭起來，而誰較早投入研發，能占得先機也不會太多，隨著電動車市況變得更競爭，削價競爭也將出現，而如何取得平衡，也將成為獲勝關鍵。