被動元件攻車用 成長添利器

被動元件經歷數個季度去化庫存後，業界預期第2季起產能利用率有望拉升，不過為降低景氣循環帶來的風險，相關業者國巨、華新科、臺慶科、光頡、興勤等，全力強化車用領域布局，使車用產品線成為今年營運成長利器。

業界表示，半導體產業仍瀰漫庫存調整氛圍，惟被動元件自2022年第1季就進入調節階段，包括實施減產策略和降低產能利用率等，運用控制產出方式防範價格崩盤，也因此下調消費性電子占營收比重，拉升較穩健的車用，成為各大被動元件廠積極加大力道的首要目標。

觀察車用趨勢，根據全球最大被動元件廠村田（Murata）釋出的消息來看，光是動力系統，一般燃油車約需要用到300-500個MLCC（積層陶瓷電容），純電車用量增加到2,000-2,500個，同時自駕需求也大量增加MLCC用量，預估一台車用量將超過1萬個。

指標大廠國巨近幾年接連併購基美、普思，及施耐德、賀利氏等感測器事業，還聯手鴻海開創國創半導體及入股富鼎等，一連串舉動都劍指車用高端市場。今年國巨第1季稅後純益41.32億元，季減0.8%、年減33.8%，每股純益9.9元，等於賺近一股本，其中就是在消費性需求下滑之際，車用營收提前達到23%占比的目標。

華新科同樣看好車用領域，估電動車市場在未來五年可達42%年複合成長率，推升2040年全球充電站可達2.9億個，公司將主要資源和產能轉移到車規電容、晶片電阻等高階產品。

電感廠臺慶科深耕車用領域，今年車用需求穩健，且先前通過大陸電動車電池大廠認證，完成產線審查，也就是說，該公司同時穩固既有美系、歐洲豪華車大廠、陸系電動車龍頭等客戶，又傳出新捷報，法人估臺慶科2023年相關車用產品線營運持續成長。

保護元件大廠興勤受惠歐洲電動車加熱器對保護元件需求，且訂單能見度高，供貨量大、毛利率亦佳，有利後市營運動能。

精密電阻廠光頡部分，今年車用訂單大爆發，旗下韓系電動車客戶出貨優於預期，原先全年出貨目標已提前達陣，加上後續追單源源不絕，光頡生產線產能利用率持續拉高，尤其厚膜電阻產能利用率可望在5月至6月左右滿載。