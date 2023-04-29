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台積電亞利桑那州新廠傳火警 公司：第一時間即受到控制

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台積電美國亞利桑那州新廠失火。圖擷自《PTT》
台積電美國亞利桑那州新廠失火。圖擷自《PTT》

在社群媒體上，有網友發文，貼出多張台積電美國亞利桑那州新廠失火的照片，時間約為台灣時間凌晨5點，對此，台積電回應，美國時間28日，台積公司亞利桑那州晶圓廠外部垃圾管道(trash chute)冒出火苗，第一時間即受到控制，當地警消人員尚在釐清起火原因。

台積電美國亞利桑那州廠第一期工程將於2024年量產，在大規模美國廠員工來台完成訓練後，屆時可望上線營運，預計將分三期建設，投資額擴增至400億美元。

根據計劃，該廠區將創造1,600個直接工作崗位，以及數千個間接就業崗位，這個新的廠區將有助於滿足全球客戶對晶片的需求，並增加台灣與美國在高科技產業方面的合作。

整體來看，台積電積極擴大海外布局，不僅美國亞利桑那州廠投資金額擴增至400億美元，將投入4奈米及3奈米製程生產，並在日本熊本投資建廠，預期2024年底前以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產。

台積電美國亞利桑那州新廠失火。圖擷自《PTT》
台積電美國亞利桑那州新廠失火。圖擷自《PTT》

台積電 美國 奈米

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