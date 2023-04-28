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外資調高評等？台達電：PC、NB未見回復跡象

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台達電執行長鄭平透露，PC、NB未見回復跡象。圖／記者吳康瑋攝
台達電執行長鄭平透露，PC、NB未見回復跡象。圖／記者吳康瑋攝

近日外資在最新報告中，將PC產業看法轉向「正面」，正式調高產業評等，也代表消費性市況開始復甦，除暗示電子產品市況的復甦，不過台達電（2308）董事長海英俊今（28）日受訪時指出，至於手機方面，目前消費性電子產品仍然沒有回來，而PC跟NB都還沒有看到回來的跡象。

法人日前指出，消費類筆記型電腦的庫存天數，5月至6月將可從原先135-155天下降到新冠肺炎之前的水平，總共大約為110天，而第2季全球筆記型電腦出貨量預估季成長9%，第3季再走升17%，明年全球筆記型電腦出貨量預估成長7%，高於IDC預估的年成長5-6%。

對此，執行長鄭平則認為，公司在電動車及電動樁方面成長很多，第2季趨勢差不多，成長幅度也差不多，因此判斷消費電子應該不會變太多，不過隨著景氣的逐漸回復，各產品線的銷貨數量，相信也會開始增加。

消費 筆記型電腦 台達電

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