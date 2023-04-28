生成式AI夯！台達老董道破疑慮：商業模式仍不明

ChatGPT自發布以來就迅速爆紅，每天有超過上千萬新用戶加入使用，瞬間帶旺有關題材類股，針對AI運用相關台達電（2308）董事長海英俊今（28）日受訪指出，雖然生成式AI領域話題火熱，不過由於受眾尚未確定，且獲利商業模式不明，因此比例跟真正的成長動能有差距，估計業者不會將太多資源移至 AI 伺服器的建置。

對此，分析師表示，近日跌深電子股PC傳出第二季回復新訂單，而伺服器需求隨著生成式AI需求旺盛，下游庫存也降至安全水位，隨第三季備貨補庫存需求湧現，相信整個市場狀況將會明顯回復。

此外，台達電指出，公司目前已釋出今年將由虧轉盈的看法，雲端受惠AI話題，長期趨勢也還是維持高成長。儲能也有望高速成長，唯獨佔營收比重仍低。

隨著AI熱潮揚起，雖然台廠直接受惠的概念股不多，不過這熱度也讓投資人關注到各領域軟體商，而訊連（5203）受惠耕耘人臉辨識技術多年，今年可望開始較明顯發酵，旗下包括產品試用、臉部偵測分析等，都相當吸引投資人注意。