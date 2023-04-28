中華電信投資台劇《牛車來去》 大結局榮登收視冠軍

中華電信（2412）表示，投資台劇《牛車來去》精彩大結局榮登收視冠軍，此外，投資片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》「闔家歡樂版」即日起獨家首播。

中華電信表示，投資的公視時代生活劇《牛車來去》上週末播出精彩大結局，完結篇上架當日隨即衝上MOD戲劇類及Hami Video點閱冠軍，公視頻道亦再創收視高峰。

中華電信指出，賀歲國片冠軍《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》特別推出「闔家歡樂版」，即日起於MOD、Hami Video影劇館+ 獨家首播，歡迎全台劇迷與婆婆粉絲一起闔家觀賞中華電信提供海量精彩影視內容。

中華電信表示，《牛車來去》為中華電信首部投資公視的年度旗艦戲劇作品，由安心亞首挑大樑主演二戰期間展現堅強及堅毅韌性的母性生活劇，跟隨劇中小人物體驗人生悲喜，深獲共鳴，於今年一月中首播屢創公視戲劇收視新高，並蟬聯YAHOO奇摩戲劇影集榜2、3月排行榜TOP10，社群及網路論壇均引起廣大網友熱烈迴響；MOD、Hami Video播出期間亦週週霸榜戲劇排行冠軍，打破Hami Video歷年戲劇點閱紀錄，榮登開台以來最受歡迎戲劇。

中華電信表示，與伯樂影業合作強檔賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》由熱門原創台劇改編而成，影集為MOD、Hami Video當年度台劇點閱冠軍，亦創下公視2020年收視紀錄，中華電信本次獨家首播原汁原味「院線版」與適合全家共賞的普遍級「闔家歡樂版」，要讓廣大婆婆粉絲再次感受笑中帶淚的溫馨喜劇！中華電信持續與國內各大優秀影視內容創作夥伴合作，提供多元精彩影視內容，邀請客戶鎖定MOD、Hami Video觀賞多元豐富的精彩影視內容。

中華電信強調，推出多元收視優惠方案，5月31日前訂閱Hami Video影劇館+ 2023寵愛媽咪優惠方案，於網路(APP/ WEB)訂閱90天方案只要299元(原價597元)再加贈3張單片抵用券。

中華電信表示，MOD、Hami Video影劇館+ 上線，推薦網路門市申辦「MOD家速方案」，最高加碼送Hami Point 2,000點，一次照顧全家極速飆網與極致娛樂的全方位需求。