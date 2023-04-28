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圓剛兩項產品獲德國紅點產品設計大獎

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛科技（2417）28日宣布，2023年兩款影音視訊產品 PA511D Mingle Bar 和 PW313D 雙鏡頭網路攝影機雙雙獲得2023年紅點產品設計大獎（Red Dot Design Award)，創新設計能力再受國際肯定。

圓剛表示，甫獲台灣精品金質獎的雙鏡頭網路攝影機（PW313D），再獲紅點產品設計大獎的肯定。不同於一般市面上的單鏡頭網路攝影機，以其獨特雙鏡頭配置，整合實物投影機與視訊攝影，提供子母畫面、虛擬背景、梯形校正等功能外，更提供270 度的旋轉角度大幅解決視訊會議、線上授課和網紅直播時使用者的痛點。

Mingle Bar 多功能視訊會議攝影機（PA511D），是圓剛整合企業級專業影音，搭配對一般消費者簡單易上手的使用介面，再透過AI技術提升會議影音品質，所打造一體化多功能的視訊會議機。將所有會議中的關鍵設備結合到一個簡易的設備中，在建置較小的會議空間時，安裝方便的優點，免除複雜操作和昂貴的採購成本的設計，為中小企業和機構，提供專業視訊會議室的所有需求。

德國紅點設計獎為全球規模最大、最具影響力的設計競賽之一。今年共有來自54個國家、近萬件參賽作品報名角逐。經過國際評審依據其設計質量和創新程度進行徹底審查和評估後，圓剛產品再度脫穎而出，獲兩項紅點產品設計大獎。

紅點設計獎 雙鏡頭 視訊

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