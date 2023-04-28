友達旗下達擎智慧行動辦公艙 導入桃園國際機場候機室

友達（2409）旗下子公司達擎將智慧行動辦公艙解決方案成功導入機場候機室，提升旅客待機體驗。達擎智慧行動辦公艙解決方案首度導入桃園國際機場，於第二航廈候機室開放使用，提供商務旅客有效利用等待飛行前的時間，隨時掌握商機。

隨著國境解封、國際商務交流恢復，桃園國際機場年初客運量較去年同期成長 21 倍，旅客在機場的等候時間需更有效率地應用。達擎與秋雨創新子公司廣豐國際媒體合作，在第二航廈候機室設置兩座智慧行動辦公艙，讓商務旅客可有效運用時間處理工作或進行會議，自啟用至今近一個月，於航班候機時段，使用率超過九成。

桃園國際機場表示，桃園國際機場一向透過積極推動軟硬體服務升級，提升全球旅客在機場的體驗。期望藉由達擎智慧行動辦公艙，提供方便且舒適的候機體驗，讓全球旅客更優先將桃園國際機場作為出境或過境的首選。

達擎智慧行動辦公艙解決方案打造專用的獨立工作及會議空間，讓混合辦公的商務旅客隨時使用，不被機場繁忙的人潮與環境打擾。行動辦公艙具備良好隔音效果、環控系統和智慧調光玻璃，依照使用狀況自動開啟隱私保護功能。旅客只要用手機掃描門上的QR Code，就能進入使用網頁，依照指示即可輕易完成預約使用。

此外達擎智慧行動辦公艙解決方案可協助桃園國際機場有效利用空間、結合行銷資源。運用兩側數位看板，管理人員可透過雲端管理平台內容排程，於特定時段播放素材，推播旅遊或目的地相關資訊給來往旅客。

達擎公共顯示暨整合服務事業單位協理李宗龍表示，達擎首度將智慧行動辦公艙解決方案導入機場，將協助桃園國際機場提供更便利的軟硬整合服務，提升國際商務客在旅途中的工作效率。達擎也將結合廣豐全方位的多媒體資源，持續推動在桃園機場的合作，打造更豐富的旅客體驗。