震旦旗下金儀 推AIoT智慧安控五大應用方案

因應人工智慧、物聯網等新興科技的蓬勃發展，AIoT的應用成為製造業投入新興科技的重要選項。震旦（2373）集團旗下金儀公司面對此科技趨勢，推出製造業「AIoT智慧安控」五大應用方案，包含運用「AI電子圍籬/車牌辨識」做好安全管理，以及「AI人臉辨識/雲端人資系統/智慧訪客系統」提升管理效率等，協助顧客提升營運效能，打造職員安全場域，助攻企業邁向ESG永續發展。

金儀公司林敬寶總經理表示，現今工作場域已走向「人機合作」時代，如何能讓工作變得更智慧，提前預測經營風險更顯重要。對於製造業在安全管理上，透過金儀提供的主動式「AI電子圍籬解決方案」，在高風險作業區域設定電子圍籬，用AI演算法的攝影機隨時偵測，如有非授權人員闖入，可即時發送訊息通知保全做好管理，降低人員巡檢的負擔；同時可偵測人員行為，如有人員在該區域跌倒等行為時，可立即通報降低危險發生。另外，運用金儀「AI專用車牌攝影機」技術，透過辨識車種、車牌、顏色、甚至行進路線等，能在重大事件發生時即時發出訊息通報管理者，並提供後台進行事件追蹤查詢，全面輔助廠區安全。

在提升管理效率上，金儀整合「AI人臉識別」技術，依不同場域，設定授權許可進出的人員及時間，即時做好門禁控管。此外，工廠特定管制區，會要求人員配戴安全帽或口罩等裝備，透過AI辨識技術，能夠自動識別未配戴的人員，第一時間防止人員在未有安全措施下進入該場域空間，讓AI門禁更加貼近實務管理需求。

除此之外，金儀的「AI人臉辨識機」，刷臉即可上下班，可快速紓解等候人潮，並支援多人辨識的功能，有效解決打卡塞車問題。此外，人臉辨識方案還能搭配「雲端人資系統」，提供製造業排班等管理機制，讓HR輕鬆管理員工考勤。另外，在工廠保全室、接待櫃檯等區域，提供「智慧訪客系統」，讓訪客在進入場區前，於線上網頁登記取得序號，憑該序號進入核可的區域和會議室，讓管理流程更加智能化。

綠色風潮當前，企業是否能夠永續經營，除了具有競爭力的產品、服務外，更重要的是透過數位工具做好環境安全管理，增進人員福祉；金儀運用AIoT科技提供「AI識別解決方案」，協助製造業提升安全防護，以智能化管理讓製造業廠區安全再升級，邁向永續經營。