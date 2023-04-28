庫存調整 聯發科首季EPS 10.64元

聯發科（2454）今（28）日下午法說會公布第1季財務報告，合併營業收入為956.52億元，季減11.6%、年減33%；每股稅後純益為10.64元。聯發科表示，本季營收較前季及去年同期減少，主要因客戶庫存調整。

聯發科第1季淨利為168.9億元，季減8.8%、年減49.4%，淨利率為17.7%。聯發科執行長蔡力行表示，第一季的營收及毛利率皆在營運目標的範圍內。

蔡力行解釋，半導體產業第1季持續受到客戶庫存調整及需求疲軟的影響，客戶及通路的庫存已持續下降，但部分消費性電子產品如手機的消費動能仍低於預期。

蔡力行說，了解在需求較差的環境之下，資本市場對於手機晶片價格競爭的疑慮，這類價格競爭主要在入門級手機；「逐底競爭」(racing to the bottom) 式的價格不是有效的策略，既無法有效提振終端需求，也無法大幅改變市占率。因此，不論是過去或未來，聯發科一貫策略是在市占率、營收及獲利間取得平衡，而非僅專注於價格競爭。