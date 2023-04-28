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閎康自結Q1稅前賺3.1元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

半導體檢測大廠閎康（3587）今（28）日公佈第一季自結財報，營收為新台幣11.41億元，年增27.7%，毛利率36.6%，營業利益率16.7%，本業獲利成長28.1%，稅前淨利1.92億元，年增21.1%，稅前每股盈餘 3.1元，創歷年第一季同期單季稅前盈餘史新高。

閎康表示，公司今年加大全球布局力道，以及提高技術門檻，拉大與競爭者距離策略下，營業收入創歷年單季新高，並且營業利益率成長率高於公司營收成長率，繳出亮麗獲利成績單。

閎康表示，自成立以來，即非常重視誠信經營理念，第九屆公司治理評鑑評核作業成績揭曉，公司治理分數連跳二級，進入前20%的前段班行列，未來將持續精進公司治理，為公司未來長遠成長打下更穩固的基礎。

閎康 營收

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