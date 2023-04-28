聯發科拒降價取量 本季營收估持平但暫不提下半年展望

眾家關注國內IC設計龍頭聯發科（2454）是否提出更振奮訊號，恐怕要落空，不過聯發科執行長蔡力行表示，聯發科拒降價取量，除入門機種晶片外，堅守價格防線，本季預料在高階手機晶片、電視及電源管理IC等多元化產品布局，營收及毛利率將力守持平。

不過蔡力行表示，由於終端市場需求的能見度仍然有限，現階段難以對下半年提供明確的數字，但預期下半年營收將有所改善。蔡力行也不提聯發科今年全年營運變，似乎對當前大環境不佳，手機客戶仍進行庫存調 整及同業發動價格競爭等變數，下半年仍持保守態度。

聯發科提出第2季財測，預估本季營收以1美元兌換新台幣30.3元為匯率基礎，將介於918億至 995億之間，約季減4%或成長4%，年減36到41%，毛利率預估47%正負1.5個百分點，與上季的48%相近。

蔡力行指出，聯發科三大業務中，手機是第1季受到消費疲軟及更積極的客戶庫存調整影響最大的業務。

單季營收季減達20%，占公司營收46%，為此，他預估今年全球智慧型手機出貨量，將下滑至 11億支，而全球5G滲透率將持續增加至約 55%。也因客戶對未來需求的看法仍謹慎，預估第2季手機營收將與第一季大致持平，但會下半年改善。

針對手機市況，蔡力行提到一項重要指標說，雖然終端市場需求的能見度有限，客戶及通路的庫存已持續下降，預料隨著產業鏈庫存逐漸下降，下半年營收有望改善。

聯發科則將智慧裝置平台多元化的產品布局展現韌性，雖部分消費性電子需求下降，仍有部分產品如電視、寬頻產品及5G平板電腦等帶動營收。

蔡力行也特別提到近期高通發動價格對衝擊聯發科營運，並猜測聯發科也會降價還擊，但會侵蝕毛利率表現特別提出說明，他說，公司理解需求疲弱，市場對於手機晶片價格競爭的疑慮加深，但據公司觀察，這類價格競爭主要在入門級手機。聯發科認為「逐底競爭 （racing to the bottom） 式的價格」，並不是有效的策略，既無法有效提振終端需求，也無法大幅改變市占率。

他強調， 不論是過去或未來，我們的一貫策略是在市占率、營收及獲利間取得平 衡，而非僅專注於價格競爭。

蔡力行重申聯發科多元化布局策略，過去幾年既有的車用產品已展示強勁的成長，近期宣布的Dimensity Auto Platform，納入了多項聯發科技的領先技術如多媒體、AI處理器、5G、WiFi、藍牙、導航、衛星通訊和電源管理IC等，瞄準智慧座艙、車聯網、智慧駕駛平台及關鍵元件領域的成長機會。

聯發科也考慮將現金股息改為半年配息，將在今年5月31日舉行的股東常會提出公司章程修訂案，在維持80%~85%常態現金股利配發率的情況下，增加得以每半年配發常態現金股利的彈性。

聯發科董事會也通過今年每股配息76元，以今日收盤價計算，現金殖利率高達11.4%。