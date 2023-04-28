聯發科Q1獲利168.9億元、EPS 10.64元 雙雙下探近九季低點
手機晶片大廠聯發科（2454）今（28）日公布今年第1季營運成果，單季稅後純益168.9億元，較前一季減少8.8%，較去年同期減少49.4%，每股純益10.64元，雙雙下探近九個季度以來低點。
整體來看，聯發科2023年首季毛利率48%，季減0.3個百分點，年減2.3個百分點，營益率15%，季減1.7個百分點，年減10.6個百分點，稅後純益168.74億元，季減8.7%、年減 49.3%，淨利率17.7%，季增0.6個百分點，年減5.7個百分點，每股純益10.64元。
在存貨方面，聯發科第1季存貨金額為692.65億元，季減2.04%，年減22.51%，不過受營收規模收斂影響，存貨週轉天數不降反升，首季達128天，高於前季的126天，及去年同期105天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言