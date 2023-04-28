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聯發科Q1獲利168.9億元、EPS 10.64元 雙雙下探近九季低點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

手機晶片大廠聯發科（2454）今（28）日公布今年第1季營運成果，單季稅後純益168.9億元，較前一季減少8.8%，較去年同期減少49.4%，每股純益10.64元，雙雙下探近九個季度以來低點。

整體來看，聯發科2023年首季毛利率48%，季減0.3個百分點，年減2.3個百分點，營益率15%，季減1.7個百分點，年減10.6個百分點，稅後純益168.74億元，季減8.7%、年減 49.3%，淨利率17.7%，季增0.6個百分點，年減5.7個百分點，每股純益10.64元。

在存貨方面，聯發科第1季存貨金額為692.65億元，季減2.04%，年減22.51%，不過受營收規模收斂影響，存貨週轉天數不降反升，首季達128天，高於前季的126天，及去年同期105天。

聯發科 每股純益

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