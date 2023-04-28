台積電導入晶圓清洗機台熱水循環系統2.0 省電38萬度

台積電（2330）今（28）日更新ESG電子報提到，公司導入晶圓清洗機台熱水循環系統2.0，省電38萬度，模組化設計提升改機便利性，目標民國119年全面導入省電4.5億度。

呼應聯合國第7項永續發展目標，台積電表示，公司致力優化製程能資源使用效率，攜手供應商首創晶圓清洗機台熱水循環系統有效省水80%；為創造更多節能機會點，民國111年針對既有廠區晶圓清洗機台進一步打造「熱水循環系統2.0版」，利用模組化設計克服無塵室場域限制，在不影響節能效果的前提下，系統設備占地面積減少60%、改造作業效率提升90.5%，大幅優化改機與安裝便利性。

台積電說明，民國112年4月已導入晶圓十二B廠，節省純水2萬4,000公噸、省電38萬8,000度，預估民國119年既有十二吋晶圓廠區全面導入後可年省純水1,160萬公噸、省電4億5,000萬度，持續實踐綠色創新。

因應半導體技術快速演進，台積電提到，公司積極以創新思維強化機台節能成效，民國108年攜手供應商開發晶圓清洗機台熱水循環系統1.0版，於原供水管線加裝儲熱水槽回收機台端未使用過的熱水，透過智慧調節原供水管線水溫，與回收熱水混合後加熱使用，將加熱溫差降至最低以達節能效果；由於既有廠區機台所在區域空間有限，台積公司針對熱水循環系統中的水槽、泵浦、過濾材等設備進行改造，重新設計成不同的模組單元，經預先組裝後再以堆疊形式組合成熱水循環系統2.0版，成功縮小單一系統占地面積、增加改機數量，精進綠色效益。

除改造既有廠區晶圓清洗機台設備，台積電提到，公司亦同步評估將熱水循環系統2.0版納入先進製程機台採購標準規格，於新機台引進前即完成對應的設計驗證及元件安裝，使其初運轉時即達到節水省電效益，朝機台能資源使用效率最大化的永續目標邁進。