快訊

國道內側下車狂奔！刺青男越過分隔島遭撞送醫

年年換iPhone移機不累嗎？網一面倒苦哀這App「重新認證」才是悲劇

相依為命！18歲孝孫考駕照打工自撞身亡 嬤急診室哭癱

台積電深化本土供應鏈研發力 年產值逾15億元

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電（2330）最新一期ESG電子報指出，除推動光阻供應商來台設廠達成在地化生產外，亦積極強化本土供應商的技術研發能力。美聯社
台積電（2330）最新一期ESG電子報指出，除推動光阻供應商來台設廠達成在地化生產外，亦積極強化本土供應商的技術研發能力。美聯社

台積電（2330）最新一期ESG電子報指出，除推動光阻供應商來台設廠達成在地化生產外，亦積極強化本土供應商的技術研發能力，在不影響原有製程品質與保護機密資訊的原則下，以七大環節輔導供應商開發品質符合標準的微影製程材料，成功建立本土供應鏈生產線，不僅年產值超過15億元，材料運輸效率更提升75%，一同為發展永續的半導體供應鏈全力以赴。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，台積電透過扶植本土供應商具備關鍵材料開發能力，深化供應鏈營運永續性，進而提升台灣半導體產業競爭優勢，達到雙贏共好。

台積電表示，微影製程在半導體製造過程至關重要，是確保晶片品質與穩定性的核心技術之一，因其材料研發及生產技術門檻高，過往主要仰賴進口供料。

台積電指出，為提升本土供應鏈研發實力與生產效率，2019年資材供應鏈管理處攜手奈米製像技術發展處展開「供應商原物料技術輔導計畫」，針對微影製程材料的「技術開發、品保分析、數據校正、樣品驗證、廠務配置、桶槽改善、擴產規畫」七大環節提供專業指導，不僅有效縮短供應商50%產線建置與產品驗證時間，其材料品質更優於台積電製程標準、進一步提升良率，全方位強化供應商競爭力，為本土微影製程材料供應鏈發展奠定堅實基礎。

台積電表示，輔導供應商精進原物料製程與品質是永續供應鏈管理的長期目標之一，除微影製程外，亦將針對不同製程持續強化本土供應鏈的研發與製造實力，透過共同開發多元貨源及環保的新材料，降低營運中斷風險並友善環境，落實產業共好。

台積電 半導體

延伸閱讀

穩定車用晶片供應！Honda宣布與台積電正式合作

台積電站回500元 領電子股反彈 法人：需觀察這些重點

台積電開漲5元 台股早盤漲逾百點

台積電ADR上漲1.73% 較台北交易溢價4.14%

相關新聞

三星估晶圓代工Q2產能利用率續降 預期下半年復甦

三星電子27日舉辦財報會議提到，晶圓代工方面，今年第2季需求疲軟，預計產能利用率將下降，收益也將下降，整體上半年需求下滑...

台積電導入晶圓清洗機台熱水循環系統2.0 省電38萬度

台積電（2330）今（28）日更新ESG電子報提到，公司導入晶圓清洗機台熱水循環系統2.0，省電38萬度，模組化設計提升...

三度蟬聯！緯軟進台灣上櫃公司治理評鑑榜前5%

台灣證券交易所和中華民國證券櫃檯買賣中心的第九屆（111年度）公司治理評鑑結果出爐，緯創軟體（4953）憑藉優異表現，三...

數位部：驗證衛星系統補助申請案 最快5月底審查完竣

數位發展部今（28）日表示，「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」補助案，26日已完成受理，有數家機構遞...

台積電深化本土供應鏈研發力 年產值逾15億元

台積電（2330）最新一期ESG電子報指出，除推動光阻供應商來台設廠達成在地化生產外，亦積極強化本土供應商的技術研發能力...

上市櫃科技廠大豐收 「他」領92.33億元股利稱霸

上市櫃科技廠去年普遍大豐收，並豪氣配息回饋股東，鴻海（2317）創辦人郭台銘、日月光投控董座張虔生、聯發科董事長蔡明介、台積電創辦人張忠謀，以及廣達董事長林百里等業界大咖都將領到超過10億元現金股利，以郭台銘領92.33億元居冠，並持續稱霸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦