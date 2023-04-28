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首季獲利公布 汎銓：全面加大布局MA動能

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

汎銓（6830）公布2023年第一季自結合併營收4.08億元、稅前淨利0.5億元。汎銓表示，受惠公司持續擴大兩岸營運據點人才招募、精進檢測分析工法等，有效提升材料分析(MA)檢測分析量能，尤其全球半導體區域自主化趨勢明確，加上主要國際半導體相關大廠仍提高資本支出投入先進製程研發進展，助力整體營運動能。

汎銓指出，觀察兩岸地區材料分析(MA)市場需求保持強勁，除台灣仍係主要國際半導體大廠先進製程研發重地，再加上中國積極加速提升半導體國產化目標，今年以來亦陸續出爐半導體設備自製重點投資項目與大基金扶植政策等，創造材料分析(MA)市場良好前景，憑藉汎銓於材料分析掌握關鍵技術專利與精密分析工法，帶動半導體上中下游客戶持續加大材料分析委案，推升今年第一季台灣、中國地區銷售保持成長力道。

汎銓表示，為擴大旗下材料分析(MA)業務中長期良好發展，滿足客戶高委案訂單需求，持續投入材料分析技術工法研發，並擴增兩岸地區專業檢測分析人才，今年第一季員工人數已逾500人，較去年同期增加逾120人，受惠公司良好人才培訓、以及檢測分析工法優化，展現良好營運效率，提前佈局人力產能，待今年年中新設備陸續到位後，即可立即銜接產能擴充計畫，替第二季起的營運展望佈建新契機。

展望2023年第2季，汎銓表示，持審慎樂觀看法。材料分析業務已啟動明確產能擴充計劃，去年下半年度擴大資本支出，大量引進最新型材料分析設備，預計自今年第2季起分析設備陸續到位；持續評估全球各半導體產業聚落設立業務據點，擴大全球業務接單動能，以目前兩岸專業人才建置與培訓，深化材料分析關鍵專利布局，以及檢測分析工法改良之競爭利基，有信心擴大旗下材料分析業務成長表現，並創造未來營運寫新頁可期。

半導體

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