快訊

國防部：24hr內偵獲共機38架次 「可掛彈無人機」幾乎環台飛行

55歲周慧敏唱功大不如前 「演唱會走音」挨酸：老了就退休

五一天氣曝！氣象局：「這時間點」梅雨報到 中南部解渴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google打擊惡意軟體 去年擋下143萬違規程式

中央社／ 台北28日電
Google今天公布2022年打擊惡意軟體採取的措施，除了更新和改良安全功能，也持續加強機器學習系統和應用程式的審查流程，2022年成功阻止143萬個違反政策的應用程式在Google Play上發布。路透
Google今天公布2022年打擊惡意軟體採取的措施，除了更新和改良安全功能，也持續加強機器學習系統和應用程式的審查流程，2022年成功阻止143萬個違反政策的應用程式在Google Play上發布。路透

Google今天公布2022年打擊惡意軟體採取的措施，除了更新和改良安全功能，也持續加強機器學習系統和應用程式的審查流程，2022年成功阻止143萬個違反政策的應用程式在Google Play上發布。

Google今天在官方部落格發文，分享過去一年如何為Google Play應用程式商店與Android作業系統使用者和開發者打造更安全的體驗，例如持續更新GooglePlay安全性功能和相關政策、加強機器學習系統與應用程式的審查流程，或與開發人員社群密切合作，協助打造出尊重使用者資料安全和隱私的應用程式。

Google指出，「Google Play安全防護」服務每天在數十億台的Android裝置上，持續掃描數十億個被安裝的應用程式，來保護使用者不會受到惡意軟體和垃圾軟體的威脅侵害。

Google也持續打擊惡意開發人員和詐騙集團，去年封鎖17.3萬個不良帳號，並阻止超過20億美元（約新台幣613.9億元）的欺詐和違規交易。

透過電話、電子郵件和其他身分驗證的方法，Google提高新進開發人員加入Google Play生態系統的門檻，有助於減少發布違規應用程式的帳號。Google也繼續與軟體開發套件（SDK）提供商合作，降低敏感資料的存取與分享，改善Google Play上面超過100萬個應用程式的隱私安全。

透過強化的Android平台保護措施和政策，以及對開發人員進行推廣和教育，Google在過去3年，防止大約50萬個應用程式在提交發布時存取不必要的敏感權限。

此外，新的安全和隱私設定已經在所有安裝Android13系統的Pixel裝置上推出，每個月能改善全球數百萬使用者的安全和隱私狀態。Private Compute Core（隱私運算核心）技術也能讓Pixel手機在確保隱私的前提下，偵測有害的應用程式。

Google 惡意軟體 Google Play

延伸閱讀

女教師求載230公里「肉體抵車資」！備註加1要求更狂 司機秒搶單

Google下架詐騙廣告不再掛零 已有14件下架

前員工不滿廣告推播太多 駭入影視平台癱瘓運作

LiTV遭駭財損近3千萬元 刑事局拘提前工程師送辦

相關新聞

三星估晶圓代工Q2產能利用率續降 預期下半年復甦

三星電子27日舉辦財報會議提到，晶圓代工方面，今年第2季需求疲軟，預計產能利用率將下降，收益也將下降，整體上半年需求下滑...

特斯拉6度降價、通用踢走蘋果原因⋯電動車真金是2.6兆車用軟體財

對開車族來說，上車接上手機、連接蘋果的CarPlay或Google的Android Auto是再自然不過的事情，一眨眼的功夫就可以把手機的通訊、導航、音樂等功能跟汽車同步。

用小單養大單、沒簽約也服務⋯高雄小資訊服務商EPS如何贏龍頭

從半導體業護國神山，到石化龍頭台塑，再到航運三雄，有什麼共同點？答案是，它們都有同一家系統整合商，做軟硬體等相關服務，這間公司叫大綜電腦（以下簡稱大綜）。

2023物聯網趨勢：結合AI技術 產業應用更加百花齊放

經過多年的發展，進入2023年後AI相關應用已經進入食衣住行各個產業當中，也讓物聯網產業的發展重心從過往的硬體零組件，轉為軟硬整合的系統與應用服務。

低軌衛星概念驗證申請已完成受理 最快5月底審查完畢

數位發展部今（28）日表示，有關「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」補助案，26日已完成受理，有數家機...

也談ChatGPT：從一個專利問題的諮詢經驗講起

ChatGPT功能強大，讓很多人真切感受到新時代的來臨。找ChatGPT朝聖過嗎？第一次拜讀ChatGPT的開釋，是驚嘆？驚喜？驚慌？驚嚇？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦