研究顯示具高階數位技能員工 為台灣GDP帶來910億美元增長

Amazon Web Services（AWS）發布「AWS台灣數位技能研究：科技人才帶來的經濟效益」的研究報告。該研究揭示，具備高階數位技能（包括雲端運算或軟體開發）的員工預計可為台灣的年度國內生產毛額（GDP）貢獻910億美元。具備高階數位技能的員工可從收入上獲益，獲得更多的工作滿足感；同時，雇用高階數位技能員工並採用數位和雲端技術的企業可以獲得更好的業務成長和創新。此外，AWS今日亦與合作夥伴中華電信共同探討雲端與數位技能訓練如何重塑組織文化。中華電信資訊分公司宣布於2023年導入AWS雲拓計劃（Skills Guild），目標預計2年內達到總計500名員工完成AWS雲端技能的培訓，支持企業的全方位數位轉型。

「AWS台灣數位技能研究：科技人才帶來的經濟效益」由AWS委託國際調查機構蓋洛普（Gallup）進行研調和發布，探討獲科技賦能的勞動力如何為員工、組織和經濟帶來顯著效益。該研究訪問了台灣超過300家來自公私營機構以及不同行業的僱主，並將基礎數位技能歸類為使用電子郵件、文字處理器、辦公軟件和社交媒體的能力；中階數位技能歸類為拖曳式網頁設計、偵錯應用程式、資料分析；而高階數位技能則定義為雲端運算架構的建立和維護、軟體和應用程式開發、人工智慧和機器學習。請瀏覽AWS台灣資源中心下載「AWS台灣數位技能研究：科技人才帶來的經濟效益」完整報告。

研究發現，台灣具備高階數位技能的受訪員工不僅從收入上獲益，還能獲得更多的工作滿足感。相對於不具備數位技能的受訪同儕，具備高階數位技能的受訪員工每年平均收入高出121% （59,831美元）。52%掌握高階數位技能的台灣受訪員工表示擁有較高的工作滿意度，比例高於掌握中階數位技能的受訪者（40%）和掌握基礎數位技能的受訪者（28%）。

同樣地，雇用高階數位技能員工並採用數位和雲端技術的企業可以獲得更好的業務成長和創新。該研究發現，過去兩年中，83%數位化程度高的台灣受訪企業機構曾推出全新、創新的產品。而數位化程度較低的受訪企業中，這一比例只有64%。62%在雲端運行大部分業務的台灣受訪企業表示其年收入穩定增長，只有34%僅在部分業務使用雲端科技的受訪企業表示同等增長。研究表明，相對於只有部分業務使用雲端或完全不使用雲端的受訪企業，大部分業務都在雲端運行的台灣受訪企業的創新率高出21個百分點（87% vs. 66%）。

許多企業亦正為數位時代所帶來的挑戰做準備，Gallup的研究檢視了10種新興科技，包括人工智慧、邊緣運算和量子運算、區塊鏈和加密貨幣等。61%的台灣受訪企業表示，這些科技中至少有一項很可能成為他們未來業務營運的標準配備，其中5G和人工智慧排名最高，分別為48%和32%。

隨著全球企業和政府機構加速數位轉型，未來數年市場對擁有高階數位技能的員工的需求將保持強勁。70%受訪的僱主表示，他們正在尋求填補數位技能的職位空缺，但51%的受訪僱主表示，要找到他們需要的人才仍面臨極大的挑戰。然而，許多企業亦開始意識到接受產業認證可以緩解他們面臨的招聘挑戰。75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程可以替代學士學位。

著眼於台灣對於數位人才的迫切需求以及對新興雲端科技的求知若渴，AWS為在職人員提供超過600門由專家打造的免費數位化培訓課程，由AWS專業講師授課的線上、實體專班培訓課程，豐富的動手工作坊，以及從基礎到專門的12項雲端技術認證。今年也在台灣AWS線上學習中心Skill Builder上發布了企業學習功能，企業可透過自學實驗室、團隊挑戰及數位學習計劃等方式，建立可擴展和靈活的團隊學習解決方案，同時滿足企業分配和追蹤團隊培訓情況的需求。針對企業，AWS還推出了「雲拓計畫（Skills Guild）」，可為企業量身定做綜合性雲端技能提升方案，並助其打造個性化、系統化及永續雲端人才培育計畫。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，隨著數位經濟成為全球經濟發展的重要驅動力，企業數位轉型已是勢在必行，相關人才的孕育與培訓也是企業轉型重中之重。AWS致力培育台灣的數位人才，已為台灣超過十萬名人士提供雲端技能培訓，並將繼續充實數位技能培訓的課程和資源；未來期與更多公私機構合作，透過加強和再培訓員工的數位技能，提升台灣整體競爭力。

台灣最大電信業者中華電信 透過數位人才培育 轉型走在最前面

為實踐中華電信數位轉型，並滿足企業用戶實現雲端化佈局，自 2019 年起，即積極與AWS展開緊密合作，於2022年正式成為AWS在台灣的官方培訓合作夥伴，已有超過200名員工取得AWS專業證照。有感於企業用戶對雲端服務的強勁需求，以及中華電信組織轉型所面臨人才培育及營運流程轉換的挑戰，中華電信資訊技術分公司今（27）日宣布2023年投入AWS雲拓計劃（Skills Guild），進行企業內部全面性的雲端數位技能熟練度提升，目標2年內達到資訊技術分公司各技術部門與業務、營運及財管等非技術部門計500名員工完成AWS雲端技能的培訓，使「雲端化」成為各部門、不同職能員工的共同語言，提升經營效率與服務品質未來也將逐步把培訓範圍擴大至中華電信其他工、業務單位。

中華電信資訊分公司林昭陽總經理表示，中華電信一直致力於尖端資訊技術之人才培育，著眼於打造專業的雲端服務團隊，為企業規劃最適合的雲端解決方案，提升中華電信與企業用戶的經營韌性。與AWS的合作，讓中華電信取得業界最頂尖的雲端技能，進一步提升專業能力，同時透過AWS雲拓計劃，創新中華電信的組織學習文化與營運流程，攜手打造的堅實專業基礎，為中華電信帶來更具領導性的品牌價值。