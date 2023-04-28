M31攜手TSMC 7/5奈米先進製程 展現高速介面IP研發成果

全球專業矽智財(IP)供應商-円星科技(M31)（6643）宣布USB3.2 PHY IP 獲台積電7奈米製程矽驗證，並且M31 MIPI C/D-PHY Combo IP已下線於5奈米製程，高速傳輸介面IP在7奈米製程技術上取得重要進展，並穩步推進於5奈米與3奈米的開發與驗證。

M31與台積電擁有超過十年的合作經驗，連續五年獲頒特殊製程矽智財夥伴獎項的肯定，這次M31於台積電北美技術論壇(TSMC NA Technology Symposium)上，展示兩大產品線包含基礎元件IP如Standard Cell、Memory Compiler、GPIO、Specialty I/O，以及同樣詢問熱度高的高速傳輸介IP如PCIe5.0 PHY、ONFi5.1 PHY、LPDDR4／4X／5 PHY等，並提供IP整合的支援與服務。

M31在高速介面矽智財已深耕多年，且積極投入研發動能於先進製程的產品組合，其中，廣泛使用於智慧家電、穿戴式裝置等物聯網產品與個人電腦、智慧型手機等消費性電子的傳輸介面－USB PHY IP，近期M31已完成7奈米USB3.2 PHY Gen2 IP 矽驗證，提供集成高速混合信號電路以支持超高速流量，向後兼容高速數據速率480Mbps，全速數據速率為12Mbps，低速數據速率為 1.5Mbps，並支援 USB Type－C 連接器。

此外，在車用電子和物聯網的應用領域中，搭載鏡頭、顯示器及快閃記憶體採用量持續增長，M31在MIPI介面針對不同應用需求亦有完整布局，而MIPI產品家族中，M31 MIPI C／D－PHY Combo IP提供符合D－PHY v2.5與C－PHY v2.0的規格，目前已開發至5奈米製程技術，可配置為 D－PHY 或 C－PHY 模式，並能共享部分電路進而減少裸芯面積(area of die)與I/O 引腳(pins)。

此組合IP亦可與CIS－2（Camera Serial Interface）或DSI（Display Interface）控制器無縫集成，支援高速傳輸模式達每通道6Gbps、低速資料模式達每通道10Mbps與極低耗能模式。M31專注於IP開發外，同時也具備完整的量測設備，從訊號品質分析、電氣特性量測到系統相容性測試，皆與客戶保持密切合作，因此，M31更能從產品應用上提出晶片設計優化方案，進一步提高客戶產品競爭力。

M31円星科技總經理張原熏表示，「長期以來，M31與台積電就各項製程平台上皆有緊密合作，而隨著全球半導體製程越來越精密，所需的良率、穩定度也跟著提升，對於SoC的設計需求也越趨複雜。我們緊跟台積電的先進製程技術，使客戶能利用最新技術的同時，並享有M31通過晶圓驗證具有差異化的IP解決方案，M31會持續致力於新一代矽智財規格的設計與發展，為客戶爭取加速進入市場的競爭力。」