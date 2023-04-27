集邦：電視面板Q2回到現金成本 陸廠率先受惠

集邦科技（TrendForce）資深研究副總經理邱宇彬今（27）日表示，電視面板價格可望在5、6月回到現金成本之上，以生產電視面板為大宗的中國大陸面板廠將率先受惠。台系面板雙虎友達（2409）及群創（3481），在IT面板出貨比重均逾三成，因此台系面板廠轉虧為盈的關鍵是要看IT面板價格。

邱宇彬指出，當面板價格低於現金成本時，面板廠會以調降產能利用率因應，避免「多做多虧」。電視面板價格可望於今年5至6月間漲回現金成本之上，預期以生產電視面板為大宗的中國大陸面板廠，將會率先拉升稼動率，若拉升的稼動率可以被下半年旺季效應抵銷掉，電視面板就有機會續漲。若是旺季不如預期，電視面板報價漲勢將會暫告一段落。

邱宇彬說，對台廠而言，電視面板漲價也會受惠，只是受惠程度沒有中國大陸面板廠大，因為產品結構不同。對台廠而言，IT面板影響台廠損益會比TV面板大。

根據面板雙虎公布的今年第1季產品組合，友達電視面板占營收14%，IT面板合計約35%。群創電視面板占32%，IT面板計30%。

邱宇彬指出，全球面板廠第1季產能利用率約落在67、68％低檔，第2季無論是漲價帶動需求或是需求帶動漲價，面板稼動率估將回到73-74%，第3季可望進一步提升至接近8成。他說，一方面是反映對旺季需求的期待，另外也是因為面板漲價後利潤變好，面板廠基於營運需求，希望透過更多生產彌補上半年虧損。