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單季營收RISC-V佔73％ 晶心科搶攻三大領域

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
晶心科第1季營收結構中，59％來自於簽約授權金收入，另外有22％是量產權利金收入，以及18％是維護服務收入。若以產品別來看，單季營收有73％是由RISC-V產品所貢獻。情境示意圖。路透
晶心科第1季營收結構中，59％來自於簽約授權金收入，另外有22％是量產權利金收入，以及18％是維護服務收入。若以產品別來看，單季營收有73％是由RISC-V產品所貢獻。情境示意圖。路透

CPU矽智財（IP）廠晶心科（6533）即將於5月16日舉行年度RISC-V CON研討會，並將邀請台積電（2330）人員擔任開場嘉賓，展現晶圓代工廠對RISC-V生態系統的支援。在前述研討會中，晶心科也將由董事長林志明以「見證RISC-V成為產業主流」為題，從技術優勢、接受程度、新應用發展、供應鏈等面向切入，分析RISC-V市場趨勢。

晶心科這次年度RISC-V CON研討會以「RISC-V 重塑世界 翻轉AI、車用電子、Android戰略布局」為主題，採實體暨線上併行的方式進行，將分享該公司協助RISC-V生態系實現多元應用的技術。

晶心科提到，這次研討會，將聚焦在三個熱門應用領域，首先是RISC-V新踏入安卓系統，其次是RISC-V應用方興未艾的AI領域，第三是車用電子。

晶心科第1季營收結構中，59％來自於簽約授權金收入，另外有22％是量產權利金收入，以及18％是維護服務收入。若以產品別來看，單季營收有73％是由RISC-V產品所貢獻。

晶心科 晶圓代工廠 車用電子

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