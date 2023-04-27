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緯創軟體獲讚「最佳人才引進」 展望穩定

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創軟體獲LinkedIn頒發「最佳人才引進」，儘顯穩定前景。圖／翻攝自官網
緯創軟體獲LinkedIn頒發「最佳人才引進」，儘顯穩定前景。圖／翻攝自官網

IT服務商緯創軟體（4953）於今（27）日宣布，公司受邀參加由 LinkedIn 台灣舉辦的客戶年度大會，並且獲頒「最佳人才引進團隊」的殊榮，而公司透過核心的IT技術，長期推動以人為本、以客為尊的工作環境，而這次在人才領域獲獎，全都要感謝集團內每位招募夥伴努力的付出。

據了解，LinkedIn 每年都會頒發「LinkedIn Talent Awards」獎項，以表彰在人才招募和人力資源管理領域表現出色的人員與團隊。而緯創軟體獲頒的 「2022 Best Talent Acquisition Team」獎，主要是對致力招募優秀人才和有效管理人力資源的專業人員和組織給予的肯定。

緯創軟體指出，這個獎項同時也是對緯創軟體在人才識別、關係建立、面試體驗與招募流程質量各方面表現出色的讚揚和肯定，更是激勵團隊未來持續前進的動力，對此，非常感謝 LinkedIn 對緯創軟體在人才領域的貢獻所作出的表揚，也感謝緯創軟體每一位招募夥伴的努力和付出。

緯創軟體強調，透過專業的人才管理系統繼續不斷地創新和優化制度流程，除了在各招募平台渠道上找到明日之星外，也幫助每一位夥伴發揮所長、展現優勢、交流成長、在屬於自己的職涯舞台發光發熱，透過人才培育提供最佳軟體服務品質與全球各大企業共同協作，以科技和客戶共同打造美好的世界。

緯創軟體 職涯

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