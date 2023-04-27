碳盤查即刻啟動！緯穎加速供應鏈轉型 朝零碳未來邁進
雲端伺服器大廠緯穎（6669）於今（27）日宣布，公司為加速供應鏈減碳與能源轉型，積極與供應商攜手合作，舉辦溫室氣體盤查教育訓練，積極展現緯穎對供應鏈減碳的企圖心，並透過創新技術合作，一起致力於減少碳排放，盼儘速達成永續未來的目標。
緯穎指出，供應商不僅僅是商業上的夥伴，更是緯穎實現減碳路徑上的成就者，公司歡迎更多產業夥伴一起擁抱永續發展，為環境盡一份力，廣邀各大廠加入行列，推動永續供應鏈，協同共好、朝向減碳淨零目標衝刺。
零碳趨勢席捲全球，如何完成碳盤查，已成各大廠當前最重要的目標，而緯穎日前已導入微軟永續管理雲，建立碳追蹤管理平台(CMP) ，以組織型溫室氣體盤查為基底，延伸打造永續供應鏈、產品碳足跡等三大碳管理模組，串聯全球營運、供應商與生產製造等價值鏈中的各端碳排放資料，可望加速驅動企業碳管理的數位轉型。
緯穎日前公布去年合併營收達2,928.76 億元，年增52.0%。毛利率年增0.1%至8.2%，營益率年增0.2%至6.1%，稅後淨利為141.75億元，稅後淨利率年增0.3%至4.8%。基本每股盈餘為81.07元。2022年合併營收、稅後淨利、基本每股盈餘，均創歷史新高。
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