快訊

獨／于美人「為選舉改名」 破釜沉舟訪基層會里長閃冷箭

把握好天氣！明各地回暖可見陽光 五一連假鋒面報到再變天

陸網全炸鍋！陸消防隊長攜妻遊日 裝問路將日女「強行拖進男廁」性侵

碳盤查即刻啟動！緯穎加速供應鏈轉型 朝零碳未來邁進

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
雲端伺服器廠緯穎全力助供應鏈轉型朝零碳未來邁進。圖／翻攝自官網
雲端伺服器廠緯穎全力助供應鏈轉型朝零碳未來邁進。圖／翻攝自官網

雲端伺服器大廠緯穎（6669）於今（27）日宣布，公司為加速供應鏈減碳與能源轉型，積極與供應商攜手合作，舉辦溫室氣體盤查教育訓練，積極展現緯穎對供應鏈減碳的企圖心，並透過創新技術合作，一起致力於減少碳排放，盼儘速達成永續未來的目標。

緯穎指出，供應商不僅僅是商業上的夥伴，更是緯穎實現減碳路徑上的成就者，公司歡迎更多產業夥伴一起擁抱永續發展，為環境盡一份力，廣邀各大廠加入行列，推動永續供應鏈，協同共好、朝向減碳淨零目標衝刺。

零碳趨勢席捲全球，如何完成碳盤查，已成各大廠當前最重要的目標，而緯穎日前已導入微軟永續管理雲，建立碳追蹤管理平台(CMP) ，以組織型溫室氣體盤查為基底，延伸打造永續供應鏈、產品碳足跡等三大碳管理模組，串聯全球營運、供應商與生產製造等價值鏈中的各端碳排放資料，可望加速驅動企業碳管理的數位轉型。

緯穎日前公布去年合併營收達2,928.76 億元，年增52.0%。毛利率年增0.1%至8.2%，營益率年增0.2%至6.1%，稅後淨利為141.75億元，稅後淨利率年增0.3%至4.8%。基本每股盈餘為81.07元。2022年合併營收、稅後淨利、基本每股盈餘，均創歷史新高。

減碳 營收 碳排放

延伸閱讀

家電添加塑膠再生料處理費享85折 估每年減碳近5000噸

邁向淨零第一步／從ISO-14064解析 企業如何掌握排放量

邁向淨零第一步／製鎖大廠關注節能拚轉型 一德金屬全力投資減碳未來

證交所助攻永續轉型

相關新聞

傳統銀行壓力倍增！蘋果跨域數位金融9年 最強殺招砍到誰？

手機龍頭蘋果近來推出的亮點都與金融相關，包括先買後付、商用感應支付平台，內部已啟動「突破專案」，要將自己變成一家成熟的支付和金融服務公司。

碳盤查即刻啟動！緯穎加速供應鏈轉型 朝零碳未來邁進

雲端伺服器大廠緯穎（6669）於今（27）日宣布，公司為加速供應鏈減碳與能源轉型，積極與供應商攜手合作，舉辦溫室氣體盤查...

FII市值超車鴻海 為何劉揚偉對AI商機胸有成竹？

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）搭上ChatGPT所引發的AI伺服器熱潮，使得FII自2023年3月以來，截至3月23日在中國大陸股市的股價狂飆78.4%，市值重返人民幣3,000億元以上，達3,363億元（約新台幣1.5兆元），超越母公司鴻海的1.43兆元。

比別人貴3倍 蘋果首款MR裝置價格高貴有何底氣？

外電消息指出，蘋果首款混合視覺（MR）頭戴式裝置最快將在今年6月年度全球開發者大會（WWDC）發表，但價格據傳將高達3,000美元（約新台幣9萬元），如此高不可攀的終端售價，也令海內外眾多分析師傻眼，到底蘋果有何底氣敢賣這麼貴？

證交所公司治理評鑑結果 遠傳連續9年蟬聯前5％

臺灣證券交易所公布第九屆公司治理評鑑結果，遠傳（4904）於上千家上市櫃公司中脫穎而出，連續九年入選上市公司組評鑑前5%...

先買後付掀熱潮 台灣大為電信首家推「大哥付你分期」

先買後付BNPL（Buy Now Pay Latter）的新型支付因新冠肺炎疫情在全球引發一陣熱潮。近期蘋果宣布搶進先買...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦