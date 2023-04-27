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鴻海旗下iCana攜手Picocom 推出5G小型基地台參考設計

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）旗下射頻元件（RF）公司iCana今（27）日宣布與5G基頻晶片商Picocom，建立策略合作伙伴關係，雙方共同開發5G小型基地台射頻單元（RU），新產品規劃2023年第4季推出，為鴻海集團在車聯網與5G基礎建設的應用布局再下一城。

由於鴻海集團全力布局電動車與新世代通訊等3+3策略產業，RF半導體又是未來電動車車聯網基本元件，隨著世界各地都在部署5G網路，新世代電動車也將需要新的RF組件，來與5G網路搭配使用。

iCana是鴻海旗下IC設計公司，專注無線通訊射頻晶片的設計和製造，產品主要應用於 5G NR FR1、FR2 基站設施及車聯網。iCana 總部位於台灣，在比利時、新加坡和美國均設有研發中心。

iCana表示，該公司專精於開發支援 DPD （數位預失真) 的射頻功率放大器，與提供小型基地台 DPD 創新技術的 Picocom 聯手，推出高效解決方案，能降低功耗、複雜性、成本並縮小尺寸，同時保持有強大性能和高可靠性。

iCana 執行長 Glenn Vandevoorde 表示:「我們很高興能與 Picocom 合作研究高效率且節能的小型基地台RU解決方案。我們將共同利用兩家公司的優勢和資源，為市場提供性能卓越且 兼具成本競爭力的解決方案，一同推動小型基地台基礎設施的廣泛部署。」

Picocom 總裁 Peter Claydon 表示:「我們很高興能夠與 iCana 合作，為客戶創造更多的機 會。電信業者一直在要求我們降低功耗和尺寸，而我們正在與 iCana 合作設計新一代開放架構射頻單元(RU)，使我們共同的客戶能夠實現功耗降低和尺寸縮減。近兩年來，我們一 直在多方面與 iCana 進行深入的討論和合作，很高興現在能夠宣佈我們的成果。」

5G 鴻海 IC設計

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