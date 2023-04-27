先買後付掀熱潮 台灣大為電信首家推「大哥付你分期」

先買後付BNPL（Buy Now Pay Latter）的新型支付因新冠肺炎疫情在全球引發一陣熱潮。近期蘋果宣布搶進先買後付市場，推出Apple Pay Latter，更引發市場關注。台灣大哥大（3045）今日宣布，成為電信業首家推出先買後付服務「大哥付 你分期」，今（27）日於台灣電商龍頭momo購物網正式上線，更正式跨足TelcoFin電信金融服務。

台灣大認為，身為科技電信集團台灣大哥大基於本業之KYC（Know your customer，如實名驗證等身分查核）、數據、用戶基礎與往來關係等天賦，跨足TelcoFin電信金融服務。

台灣大表示，進入後疫情時代，為提升momo線上購物成長動能，並加速落實普惠金融，推出電信業首家先買後付服務，凡台灣大月租型用戶，即日起可於momo購物網使用「大哥付 你分期」服務，不需繁冗註冊、上傳證件、審核流程，免下載App，僅需三步驟，在momo購物網結單、輸入門號驗證、選擇想要的期數，即可完成付款。

台灣大指出，繳款方式除四大超商、銀行轉帳外，更貼心提供myfone直營門市繳費，消費者無須負擔任何手續費，即可無痛繳款。

此外，母親節將至，凡符合條件之台灣大用戶，台灣大指出今（27）日起於momo購物網消費，使用「大哥付 你分期」即可享3期0利率；5月1日起，最高享20% momo幣回饋。

台灣大表示，跨足電信金融服務，發展電信個人信用經濟，消費者不需另外申辦信用卡，透過手機門號，即可進行支付預算調配，擴大財務彈性，不論是原本就持有信用卡的消費者，或無持有信用卡的族群如學生、家庭主婦、自由工作者等，皆能享受延後或分期付款的服務，加速普惠金融推動。

台灣大表示，「大哥付 你分期」以AI人工智能模型客製化交易額度，且逐月動態調整，貼心幫消費者控管過度消費的風險，避免一次性給予高額度可能衍伸的財務超支問題，幫助消費者在能力範圍内掌握財務運用的彈性，滿足食衣住行及多元便利支付需求。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大基於超過600萬月租用戶基礎、KYC、大數據、帳單與往來關係等多元天賦，全力發展電信金融服務，鏈結集團momo購物網，賦能旗下科技事業發展。

林之晨強調，「大哥付 你分期」在最嚴謹的資料保護與風控前提下，以電信天賦驅動「全新世代先買後付」體驗升級，用戶免註冊、免上傳資料，可直接使用預給額度，除了是台灣大跨足電信金融重要里程碑，同時也提供消費者更便利、更符合需求、更安全的支付體驗，加速往科技電信事業邁進。

據國際市場調查機構Juniper Research 報告預估，在 2025 年，全球先買後付市場預計將達到 6,800 億美元，年複合成長率為 13.23%。

台灣大電信金融副總吳建頤指出，看好先買後付市場的成長潛力，「大哥付 你分期」特別設計獨立於台灣大電信帳單之外的收款模式與獨立帳單頁面，預計2024年擴大服務對象至全台消費者，未來也將持續拓展使用場景，發展無所不在的電信金融服務。