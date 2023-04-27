M31攜手台積電先進製程 展現高速介面IP研發成果

矽智財(IP)供應商円星科技M31（6643）今（27）日宣布USB3.2 PHY IP 獲台積電（2330）7奈米製程矽驗證，取得重要進展，並且M31 MIPI C/D-PHY Combo IP已下線於5奈米製程，穩步推進於5奈米與3奈米的開發與驗證。

M31表示，與台積電擁有超過10年的合作經驗，連續5年獲頒特殊製程矽智財夥伴獎項的肯定，本次於台積電北美技術論壇上，展示兩大產品線包含基礎元件IP如Standard Cell、Memory Compiler、GPIO、Specialty I/O，以及同樣詢問熱度高的高速傳輸介IP如PCIe5.0 PHY、ONFi5.1 PHY、LPDDR4/4X/5 PHY等，並提供IP整合的支援與服務。

M31表示，在高速介面矽智財已深耕多年，且積極投入研發動能於先進製程的產品組合，其中，廣泛使用於智慧家電、穿戴式裝置等物聯網產品與個人電腦、智慧型手機等消費性電子的傳輸介面-USB PHY IP，近期M31已完成7奈米USB3.2 PHY Gen2 IP 矽驗證，提供集成高速混合信號電路以支持超高速流量，向後兼容高速數據速率480Mbps，全速數據速率為12Mbps，低速數據速率為 1.5Mbps，並支援 USB Type-C 連接器。

M31円星科技總經理張原熏指出，長期以來，與台積電就各項製程平台上皆有緊密合作，而隨著全球半導體製程越來越精密，所需的良率、穩定度也跟著提升，對於SoC的設計需求也越趨複雜。緊跟台積電的先進製程技術，使客戶能利用最新技術的同時，並享有M31通過晶圓驗證具有差異化的IP解決方案，會持續致力於新一代矽智財規格的設計與發展，為客戶爭取加速進入市場的競爭力。