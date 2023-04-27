日月光投控第1季獲利季減逾六成 本季力拚成長

封測大廠日月光投控（3711）第1季稅後獲利58.17億元，季減63%，年減55%，為12季低點，每股純益（EPS）1.36元。日月光投控表示，從營收而言，第1季為景氣谷底，第2季力拚微幅成長；資本支出將低於去年。

日月光投控下午舉行法說公布第1季財報，單季合併營收1308.91億元，季減26%，年減9%。

從應用比重來看，日月光投控表示，第1季通訊占封裝測試業績比重約50%，電腦占比約17%，汽車、消費電子和其他占比約33%，前10大客戶業績占比約56%。

日月光投控指出，首季業績主要受到產業庫存調整、以及客戶需求趨緩等因素影響，整體經濟大環境仍存在，需求仍疲軟，預估將延續到下半年。