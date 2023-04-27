中華化自結3月營收1.61億元 EPS 0.28元

生成式AI大浪來襲，未來哪些工作可能會被取代？哪些新工作又會被創造出來？這兩個大哉問，讓不少人感到焦慮，最近在國外，則誕生了專門訓練AI的「AI詠唱師」（Prompt Engineer）。

2023-04-27 12:19