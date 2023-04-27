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中華化自結3月營收1.61億元 EPS 0.28元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

中華化（1727）近期因市場資金匯集、股價漲幅達公布注意交易資訊標準，今（27）公告3月自結財報數字，單月營收為1.61億元、年減31%，稅前盈餘為100萬元、年減96%，稅後純益為0.33億元，每股純益（EPS）0.28元。

中華化表示，雖然近期半導體市況低迷，不過對於第1季電子化學品仍是持穩看待。未來除規劃設置新產線，也開始布局濕式製程所需化學品，包括記憶體級封裝測試等所需高階化學品，以強化營運效能，下半年營運將會優於上半年。

中華化去年第4季營收為5.66億元、年減7%，稅前盈餘0.28億元、年減42%，稅後純益0.59億元、年減10%，EPS 0.51元。去年全年營收23.07億元，稅前盈餘0.65億元，稅後純益1.27億元，EPS 1.11元。

營收 EPS

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