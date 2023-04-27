精測正式進軍面板驅動IC測試市場 推DDI專用MEMS探針卡

中華精測（6510）今（27）日召開2023年第1季營運說明會，會議中總經理黃水可宣布，自本月起，正式進軍面板驅動IC測試市場，新推出的DDI專用MEMS探針卡，將搭配「一卡抵雙卡」服務、提供單日完成保固維修，讓面板驅動IC業者一改過去為提升傳統探針卡測試效率必須加購備卡的舊習。

隨著面板顯示技術持續演進，近年來，大尺寸電視面板達到8K超高解析度影像沉浸式視野技術 、中尺寸面板強調超高刷新率240Hz 電競級影像體驗、10吋以下的中小尺寸最高解析度柔性Micro LED面板呈現出清晰流暢的動態影像，而且轉移至LTPS 柔性背板後仍可呈現高動態對比及高飽和色彩，另外，智慧醫療及車載工規等級的3D影像高畫質轉換技術，顯見影像正進入高速傳輸時代。

中華精測指出，面板整合型驅動單晶片（DDI）正是扮演快速點亮面板、完美呈現出最新影像狀態的關鍵角色，有鑒於此，雖目前半導體產業正逢庫存調整階段，但驅動IC業者無不在此時積極展開高速傳輸布局，為產業下一波成長預備能量。

中華精測說明，傳統探針卡受到物理極限影響，在量測高速訊號時容易故障、中斷測試進程，而MEMS探針卡則在高速量測上占有先天優勢。

中華精測強調，公司具備All-In-House的技術能力，成功推出自製MEMS探針卡，量測高速高頻晶片的穩定度已獲得多項應用晶片的成功實證，包括手機應用處理器（AP） 、高效能運算（HPC）、電腦應用處理器 （CPU）、繪圖運算處理器（GPU）、快閃記憶體控制晶片（NAND Flash Controller）等客製化晶片。

中華精測看好，本月推出的DDI自製MEMS探針卡具備量測4Gbp/s的技術水準，未來將攜手面板驅動IC業者共同突破高速傳輸的量測瓶頸，助力影像顯示器達到高速傳輸影像訊號的低延遲視野感受。

中華精測認為，短期之內，因應景氣不明朗的高度變化，面板驅動IC業者正面臨終端透過短單、急單調整庫存兼顧次世代技術布局，為能助力面板驅動IC客戶可即時、快速完成晶片測試以搶得急單商機，公司提供單日完成保固維修服務，讓IC客戶可因此減免購買備卡費用，期待藉由「一卡抵雙卡」服務與客戶共同走過景氣谷底、迎接產業景氣曙光。