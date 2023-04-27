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前經理反控董座施崇棠誣告 華碩律師發聲明反擊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）前運籌管理部經理龔介平提告華碩董事長施崇棠等3人誣告、偽證罪，對此，王志超法律事務所謹代本所當事人華碩發表下列聲明。

一、對於龔姓前員工所涉案件，華碩委任律師王志超代聲明如下。

二、該名離職員工曾擔任本公司運籌管理部主管，負責運輸費用的立項及核准，疑與外部貨運公司合謀虛立名目支領費用，經公司發現運輸費用異常增加，取具相關事證循司法途徑主張權利，近日高院更一審判決該員需賠償3640萬。

華碩堅信誠信為企業立身之本，也是社會奠基的基本道德規範，對於該名離職員工違反法紀後的惡意攻訐，深感遺憾及責無旁貸，華碩將繼續循司法程序維護公司暨股東權益。

此事緣起於華碩前運籌管理部經理龔介平，遭華碩控告虛設大陸上海浦東機場專盤專區，損失1.8億元，龔等6人遭詐欺、背信等罪嫌纏訟10年，檢方四次不起訴處分。龔介平24日至士林地檢署按鈴申告，控訴「我只是一個小經理，不可能一人做決定」，華碩因高層內鬥，他無端纏訟10年才終獲清白，提告華碩董事長施崇棠等3人誣告、偽證罪。

龔指控，施崇棠聘任刑事局退休的警官王志超當華碩安全室主任，配合公司高層內鬥，明知浦東機場「專盤專區」是依「損害防阻計畫」設立，華碩多次派人前往考察、提出意見，專盤專區把關華碩的貨品安全，已實際運作，也降低貨物保費，華碩卻執意誣告，教唆現任經理蔡思怡偽證，誣告他利用專盤專區詐財，害他遭纏訟十年，飽受折磨。

華碩 浦東機場 王志超

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